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Netflix опубликовал трейлер сериала о первой женщине-юристе Италии «Закон Лидии Поэт»
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Сегодня в 10:00

Netflix опубликовал трейлер сериала о первой женщине-юристе Италии «Закон Лидии Поэт»

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер сериала «Закон Лидии Поэт» — байопика о первой итальянской женщине-адвокате. Главную роль исполнила Матильда Де Анджелис.

Ролик показывает больше сцен из шоу, которое выйдет 15 февраля. В них Лидия Поэт объясняет, как по отпечаткам пальцев можно вычислить любого человека. Именно она стала одним из первых криминалистов, кто прибег к анализу отпечатков пальцев в своей работе.

В шоу будет шесть эпизодов.

Режиссеры картины — Летиция Ламартире и Маттео Ровере.

Источник: daily.afisha.ru

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