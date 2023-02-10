Netflix опубликовал трейлер сериала о первой женщине-юристе Италии «Закон Лидии Поэт»

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер сериала «Закон Лидии Поэт» — байопика о первой итальянской женщине-адвокате. Главную роль исполнила Матильда Де Анджелис.

Ролик показывает больше сцен из шоу, которое выйдет 15 февраля. В них Лидия Поэт объясняет, как по отпечаткам пальцев можно вычислить любого человека. Именно она стала одним из первых криминалистов, кто прибег к анализу отпечатков пальцев в своей работе.

В шоу будет шесть эпизодов.

Режиссеры картины — Летиция Ламартире и Маттео Ровере.