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Netflix опубликовал трейлер фильма «Сила собаки» с Бенедиктом Камбербатчем и Кирстен Данст
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Сегодня в 10:59

Netflix опубликовал трейлер фильма «Сила собаки» с Бенедиктом Камбербатчем и Кирстен Данст

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер драмы «Сила собаки», поставленной режиссером Джейн Кэмпион. Она выйдет на платформе 1 декабря.

Фильм расскажет о харизматичном владельце ранчо Филе Бербанке и его брате Джордже. Когда последний приводит домой новую жену и ее сына, отношения братьев накаляются. Фил начинает мучить молодую семью, но вскоре сам оказывается перед возможностью любви.

Главные роли в картине сыграют Бенедикт Камбербатч, Джесси Племонс и Кирстен Данст. Также в ленте появятся Томасин МакКензи, Коди Смит-МакФи и Фрэнсис Конрой.

Фильм поставлен по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа, написанного в 1967 году.

Источник: daily.afisha.ru

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