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Немецкая певица исполнила песни на кыргызском языке в Германии
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Новости

Сегодня в 11:52

Немецкая певица исполнила песни на кыргызском языке в Германии

Павильон Кыргызстана представлен на большой туристической выставке в Германии ITB Berlin. Она собрала более 160 тысяч посетителей и 10 тысяч участников.

КР представляют четыре дестинации и 16 туристических компаний, которые специально для посетителей выставки провели грандиозное вечернее шоу: более трехсот человек угощали пловом, развлекали национальными танцами в исполнении девушек из кыргызской диаспоры, фотосессиями с кыргызскими баатырами-великанами и душевными кыргызскими песнями. Их исполнила немецкая джазовая певица Майя Фадеева.

Приветствовали гостей посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев и президент Фонда туризма Елена Калашникова.

Источник: kaktus.media

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