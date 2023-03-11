Немецкая певица исполнила песни на кыргызском языке в Германии

Павильон Кыргызстана представлен на большой туристической выставке в Германии ITB Berlin. Она собрала более 160 тысяч посетителей и 10 тысяч участников.

КР представляют четыре дестинации и 16 туристических компаний, которые специально для посетителей выставки провели грандиозное вечернее шоу: более трехсот человек угощали пловом, развлекали национальными танцами в исполнении девушек из кыргызской диаспоры, фотосессиями с кыргызскими баатырами-великанами и душевными кыргызскими песнями. Их исполнила немецкая джазовая певица Майя Фадеева.

Приветствовали гостей посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев и президент Фонда туризма Елена Калашникова.

Источник: kaktus.media