Не кринж: 10 компаний из Центральной Азии, которые действительно освоили TikTok

Делимся списком современных компаний из Центральной Азии, которые смело осваивают трендовые способы маркетинга и уверенно продвигаются в TikTok.
@dodopizza.kz
@dodopizza.kz
«Додо Пицца» — международная сеть пиццерий. В TikTok они публикуют видео с участием известных казахстанских TikTok-авторов. Это самый популярный аккаунт бренда в Казахстане и СНГ.
@technodomkz
@technodomkz
Technodom снимают трендовые юмористические видео и паралелльно рекламируют свои товары, акции и специальные предложения.
@sulpak_kz
@sulpak_kz
В TikTok Sulpak рассказывают о различных акциях и сообщают, когда выгоднее всего приобрести технику.
@kolesakz
@kolesakz
Если вы большой фанат автомобилей, советуем подписаться на TikTok-аккаунт компании Kolesa.kz. Команда проекта снимает и публикует здесь обзоры на автомобили.
@krisha.kz
@krisha.kz
Krisha.kz — еще один продукт компании Kolesa Group. Это приложение для покупки, продажи и аренды недвижимости.
Krisha.kz не отстает от трендов. В TikTok они публикуют развлекательные видео о самых дорогих домах Казахстана или рассказывают, какая квартира подойдет вам по знаку зодиака.
@airastana
@airastana
Казахстанская авиакомпания тоже ведет TikTok. Например, есть рубрики «Совет от бортпроводника», танцевальные видео и эстетичные кадры посадки и взлета самолетов.
@olx.kazakhstan
@olx.kazakhstan
Крупнейший онлайн-сервис объявлений Казахстана снимает развлекательные и жизненные видео, которые поднимают настроением пользователям.
@kulikov_kg
@kulikov_kg
Кыргызстанский кондитерский дом «Куликовский» полюбился широким ассортиментом изделий. В TikTok компания снимает food-обзоры, смешные ролики и берет интервью у своих посетителей.
@1fit.app
@1fit.app
1FIT — единый фитнес абонемент, позволяющий посещать любой зал по фиксированной цене. В TikTok они публикуют трендовые видео о спорте, здоровом образе жизни и питании.
@smartestprep.int
@smartestprep.int
Smartestprep — онлайн-платформа, которая помогает студентам из разных стран поступить в лучшие университеты мира.
Основательница онлайн-платформы — Лаура Вайгорова — делится полезными ресурсами об учебе через платформу TikTok.