Не кринж: 10 компаний из Центральной Азии, которые действительно освоили TikTok

Делимся списком современных компаний из Центральной Азии, которые смело осваивают трендовые способы маркетинга и уверенно продвигаются в TikTok.







@dodopizza.kz

«Додо Пицца» — международная сеть пиццерий. В TikTok они публикуют видео с участием известных казахстанских TikTok-авторов. Это самый популярный аккаунт бренда в Казахстане и СНГ.





@technodomkz

Technodom снимают трендовые юмористические видео и паралелльно рекламируют свои товары, акции и специальные предложения.





@sulpak_kz

В TikTok Sulpak рассказывают о различных акциях и сообщают, когда выгоднее всего приобрести технику.





@kolesakz

Если вы большой фанат автомобилей, советуем подписаться на TikTok-аккаунт компании Kolesa.kz. Команда проекта снимает и публикует здесь обзоры на автомобили.





@krisha.kz

Krisha.kz — еще один продукт компании Kolesa Group. Это приложение для покупки, продажи и аренды недвижимости.

Krisha.kz не отстает от трендов. В TikTok они публикуют развлекательные видео о самых дорогих домах Казахстана или рассказывают, какая квартира подойдет вам по знаку зодиака.





@airastana

Казахстанская авиакомпания тоже ведет TikTok. Например, есть рубрики «Совет от бортпроводника», танцевальные видео и эстетичные кадры посадки и взлета самолетов.





@olx.kazakhstan

Крупнейший онлайн-сервис объявлений Казахстана снимает развлекательные и жизненные видео, которые поднимают настроением пользователям.





@kulikov_kg

Кыргызстанский кондитерский дом «Куликовский» полюбился широким ассортиментом изделий. В TikTok компания снимает food-обзоры, смешные ролики и берет интервью у своих посетителей.





@1fit.app

1FIT — единый фитнес абонемент, позволяющий посещать любой зал по фиксированной цене. В TikTok они публикуют трендовые видео о спорте, здоровом образе жизни и питании.





@smartestprep.int

Smartestprep — онлайн-платформа, которая помогает студентам из разных стран поступить в лучшие университеты мира.

Основательница онлайн-платформы — Лаура Вайгорова — делится полезными ресурсами об учебе через платформу TikTok.