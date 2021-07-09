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Названы топ-15 перспективных спортивных технологий
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Сегодня в 12:07

Названы топ-15 перспективных спортивных технологий

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составил топ-15 перспективных спортивных технологий. К 2026 году рынок в этой сфере достигнет $42 млрд.

Расчеты производились с помощью системы iFORA. В ней содержится более 500 научных документов — публикаций, патентов, рыночной аналитики, материалы международных организаций, вакансий.

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Тренерские штабы стали использовать системы поддержки принятия решений (№ 1) на основе технологий искусственного интеллекта. Они позволяют анализировать выступления команд и показатели отдельных спортсменов, вырабатывать оптимальные стратегии тренировок и скорректировать тактические действия в режиме реального времени.

Кроме того, особую значимость приобретают методы предотвращения и восстановления после травм с применением технологий анализа спортивных показателей в режиме реального времени (№ 4). Медицинские службы команд анализируют уровень подготовки спортсменов на основании массивов данных, получаемых с носимых устройств (№ 8) и «умной» экипировки.


Источник: rb.ru

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#технологии #спорт #вшэ #искусственныйинтеллект #исследование
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