Названы страны с самым большим числом миллиардеров

Число миллиардеров в мире и их совокупное состояние стали рекордными в 2019 году — всего 2825 человек с 9,4 триллионом долларов. Об этом говорится в отчете компании Wealth-X.

Их суммарное состояние выросло по сравнению с 2018 годом на 10,3%, а самих миллиардеров стало больше на 221 человека или 8,5%.

Рейтинг стран по числу миллиардеров по состоянию на 2019 год по версии Wealth-X:

США — 788 миллиардеров

Китай — 342 человека

Германия — 153 миллиардера

Россия — 114 человек

Швейцария и Великобритания — по 100 миллиардеров.

В список стран и территорий с самым большим числом долларовых миллиардеров также вошли Гонконг, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Бразилия, ОАЭ, Канада и Сингапур. Всего в этих 15 странах проживают более трех четвертей всех миллиардеров.

Из городов большинство миллиардеров живут в Нью-Йорке — 113 человек. Следом за ним идут Гонконг и Сан-Франциско — в них находятся 96 и 77 миллиардеров соответственно. Москва по числу людей, которые обладают таким состоянием, находится на четвертом месте — 73 человека.

Источник: rb.ru