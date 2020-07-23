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Названы самые популярные сериалы Netflix
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Сегодня в 10:30

Названы самые популярные сериалы Netflix

Variety опубликовало список самых популярных сериалов Netflix последнего времени. Рейтинг был составлен после введения новой системы подсчетов просмотров, поэтому вышедшие ранее проекты не учитывались. Теперь в рейтинг попадают сериалы, которые были посмотрены пользователем в течение хотя бы двух минут, а не 70%, как ранее.

На первом месте оказался «Ведьмак» с Генри Кавиллом, который посмотрели 76 000 000 зрителей. После него идут испанский сериал «Бумажный дом» — 65 000 000 зрителей и документалка «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» — 64 000 000 зрителей, ставшая популярной в начале пандемии.

Также в топе-12 оказались сериалы «Ты», «Я никогда не…», «Озарк», «Космические войска» и «Корона».
Возвращаясь же к старой системе подсчета просмотров, в топе лидеров находятся третий сезон «Очень странных дел», «Академия «Амбрелла», «Половое воспитание».

Источник: film.ru

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#netflix #сериалы #топ
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