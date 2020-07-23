Названы самые популярные сериалы Netflix

На первом месте оказался «Ведьмак» с Генри Кавиллом, который посмотрели 76 000 000 зрителей. После него идут испанский сериал «Бумажный дом» — 65 000 000 зрителей и документалка «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» — 64 000 000 зрителей, ставшая популярной в начале пандемии.
Также в топе-12 оказались сериалы «Ты», «Я никогда не…», «Озарк», «Космические войска» и «Корона».
Возвращаясь же к старой системе подсчета просмотров, в топе лидеров находятся третий сезон «Очень странных дел», «Академия «Амбрелла», «Половое воспитание».
Источник: film.ru