Названы лучшие страны для получения ВНЖ и гражданства за инвестиции

Компания Henley & Partners опубликовала новое исследование. В нем называют страны, где проще всего получить вид на жительство или гражданство за инвестиции.

Аналитики Henley & Partners проанализировали 40 инвестиционных программ. Лучшими по-прежнему признают Мальту и Португалию. Первую — по получению гражданства, вторую — вида на жительство.

Программ инвестиционного гражданства оценивали по десятку критериев, среди которых репутация, качество жизни, безвизовый въезд, срок рассмотрения заявления, качество обработки информации и другие.

Источник: 34travel.me



