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Названа самая дорогая компания Кремниевой долины
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Сегодня в 11:52

Названа самая дорогая компания Кремниевой долины

Сервис онлайн-платежей Stripe собрал 600 млн $ в рамках последнего раунда инвестиций. Компанию оценили в 95 млрд $ — это рекордное значение для частных компаний Кремниевой долины. Она заняла третье место среди наиболее дорогих компаний мира после китайских ByteDance и Ant Group. Компания планирует использовать привлеченные средства для расширения деятельности в Европе и запуска сервиса в Бразилии, Индонезии и Индии.

В очередном раунде инвестиций Stripe участвовали агентство национального казначейства Ирландии, Allianz, Fidelity, Baillie Gifford, AXA и Sequoia Capital, пишет The Financial Times. На ранних этапах в Stripe инвестировали основатели PayPal Илон Маск и Питер Тиль, а также акселератор Y Combinator.

Показатель сервиса онлайн-платежей превышает оценку Facebook и Uber, до того как они стали публичными. Оценка Facebook до выхода на IPO в 2012 году была на 15 млрд меньше. Stripe также обогнала по оценке компанию Илона Маска SpaceX. В феврале она на короткое время стала крупнейшей венчурной компанией в США. Тогда инвесторы оценили ее в 74 млрд $.

Сейчас первое место среди самых ценных частных компаний Кремниевой долины занимает китайская ByteDance (владелец социальной сети TikTok). Ее оценивают в 180 млрд $. Второе место у финтех-группы Ant Group Джека Ма. Ее оценочная стоимость опустилась до 108 млрд $ к концу января из-за конфликта с властями Китая и приостановки IPO.

Источник: rb.ru

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