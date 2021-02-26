Наталья Водянова инвестировала в приложение для занятия йогой Zenia Yoga

Российская супермодель и инвестор Наталья Водянова и ее бизнес-партнер Тимон Афинский вложились в приложение для йоги Zenia Yoga на основе искусственного интеллекта.

С помощью технологий искусственного интеллекта Zenia Yoga сравнивает ученика и инструктора через фронтальную камеру смартфона и сообщает, если асана выполнена с ошибкой. Уроки на платформе ведут инструкторы со всего мира. Для участия в уроках в прямом эфире в приложении есть анонимный режим, где инструктору видны только линии тела.

В процессе работы над приложением разработчики консультировались с профессиональными инструкторами по йоге и проанализировали 500 тысяч изображений асан для обучения нейросети.

Приложение на iOS и Android пока доступно только на английском языке. Количество активных пользователей компания не называет, но говорит, что за последние три месяца оно выросло на 30%. Стоимость подписки на сервис начинается от 799 руб. в месяц.

Источник: incrussia.ru