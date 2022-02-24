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«Наставники нужны для развития личности и раскрытия потенциала», — школьники о том, как менторы помогают им в жизни
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Сегодня в 18:45

«Наставники нужны для развития личности и раскрытия потенциала», — школьники о том, как менторы помогают им в жизни

Поговорили с подростками о том, какими должны быть наставники и какую роль они играют в их жизни.


Акерке Тургамбаева, 15 лет, @bip.lou


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О себе


Я учусь в хореографическом училище на пятом году обучения. Увлекаюсь кинематографом, рекламой, финансами, веду небольшой блог. Работаю таргетологом в сфере продвижения и медиа, ассистирую в съемках для разных брендов.

О наставничестве


Наставник — это человек, который разделяет твою философию, суждения и принципы. Но при этом не пытается навязаться, делится мудростью и помогает построить самого себя. Считаю, что они нужны для развития личности и раскрытия потенциала как внутреннего, так и внешнего.

Менторы могут быть разными, в зависимости от их образа жизни и суждений. Могу отметить качества, которые присущи всем хорошим наставникам: терпение, настойчивость и небольшие знания в психологии.

В моей жизни было много учителей, все они особенны. Могу отметить Кирилла Флаймена, основателя фонда SVET в Казахстане. Он работает в ООН и владеет SMM-агентством OpenSun. Это теплый и нежный человек, который умеет поддерживать и вдохновлять.

Моя тетя — Сауле Чарышева, основательница центра семейной психологии Charysh. Она всегда была рядом, помогала в трудных ситуациях, поддерживала как финансово, так и духовно. И, конечно, мама, мой кумир и человек, на которого можно равняться.

Я хочу стать наставником в будущем. Люблю помогать людям, чувствую их эмоции.

Альмина Куандыкова, 16 лет, @kkndkvaa


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О себе


Я учусь в десятом классе, в свободное время работаю. Мое хобби — танцы и модельное дело.

О наставничестве


Считаю, что наставник должен быть у каждого. Это то же самое, что любимый герой из мультфильма, на которого мы хотели быть похожи в детстве. Он может направить нас.

У хорошего ментора должны быть выдержка, устойчивость и терпение. Не каждый может учить другого человека, а смотреть, как у ученика что-то не получается — может быть сложно.

Мой ментор — директор студии танцев и модельной школы. Он, тренер и учитель для всех нас.

Думаю, что у каждого должен быть человек, который поможет подняться. Это здорово, когда ты можешь сделать это для кого-то. Поэтому я бы хотела стать наставником в будущем.

Данеля Тюменова, 15 лет, @aesfelinn


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О себе


Я учусь в десятом классе. Люблю баскетбол и кулинарию, увлекаюсь языками.

О наставничестве

Менторство — неотъемлемая часть в любой сфере. Благодаря таким людям твои знания расширяются, ты узнаешь больше информации, берешь с них пример.

Главное, что необходимо для наставника — терпение, ведь обучать кого-то сложно. Также важны такие качества, как отзывчивость, хорошо поставленная речь и способность увлекать.

Во всех направлениях, где я развивалась, у меня были менторы. Они помогали оттачивать навыки, восполняли недостатки, сопровождали на пути. Наставники менялись и будут меняться, ведь у каждого свой опыт и уникальные знания.

Я вижу менторство не как профессию, а скорее как череду действий, которая свойственна всем нам. Это может быть любая ситуация, в которой мы даем советы, обсуждаем что-то и делимся информацией. Ты становишься источником знаний для людей, точно также, как и они для тебя. Уверена, что каждый из нас уже оказывался наставником и еще не раз будет им.

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#казахстан #подростки #менторство #школьники #наставник
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