Наследие Стивена Хокинга добавят в библиотеку университета Кембриджа

Документы физика-теоретика Стивена Хокинга оцифруют и добавят в библиотеку Кембриджского университета. Личные вещи, такие как коляски и синтезаторы речи, разместят в Музее науки в Лондоне. Сообщение об этом появилось на сайте университета.

В архив ученого включили больше десяти тысяч страниц документов. Среди них детские письма Хокинга, его основные работы, сценарии «Вселенной Стивена Хокинга», «Секретных материалов». Сохранили также сюжет для эпизода «Симпсонов» 1999 года, в котором физик изучает теорию Гомера о пончиковой вселенной.

Сын ученого Тим Хокинг заявил, что в восторге от идеи сохранить документы отца для будущих поколений. Ведь он всегда хотел, чтобы наука была открыта для всех. Некоторые вещи из архива сын физика увидел впервые.

Источник: daily.afisha.ru