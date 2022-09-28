Наши в Universiteit van Amsterdam. О поступлении и особенностях учебы в лучшем вузе Нидерландов

Universiteit van Amsterdam — один из самых крупных университетов Европы. Мы поговорили со студентами из Центральной Азии и узнали о том, почему они выбрали Нидерланды как страну обучения и чем интересна местная атмосфера.





Гульден Тимур, 25 лет, город — Амстердам, Marketing Lead, @ guldgoldie





О выборе вуза





Я окончила бакалавриат в Nazarbayev University по специальности Political Science and International Relations. Во время учебы углубилась в изучение процесса демократизации и влияния, которое на него оказывают медиа. Заинтересовалась свободой слова и журналистикой.

Мне хотелось продолжить учебу в Европе. Я знала о программе Erasmus Mundus. Она позволяет провести каждый семестр магистратуры в университетах разных стран. Это отличная возможность познакомиться с разнообразием европейских культур и языков.

Я выбрала для себя программу: Journalism, Media and Globalization. По ней студенты проводили первый год в Aarhus University в Дании, второй — в вузе по выбору. Я специализировалась в Media in Politics, поэтому выбрала Universiteit van Amsterdam. Это учебное заведение три года подряд занимает лидирующее место в мире в области Communications Research, что предполагает лучшее образование в этой сфере.

В 2017 году перед подачей документов я посетила Амстердам. Увидела корпус университета и влюбилась. Поняла, что хочу учиться в этом городе и вузе.

О поступлении





Большое значение для приемной комиссии имеет балл общей успеваемости GPA. Он должен быть не меньше 3,5 из 4. Важно иметь сертификат IELTS с минимальным баллом в 7,0. Для моей программы были эксклюзивные требования — три месяца работы в медиа и журналистике. Мне помогло, что я работала в студенческом издании и пресс-офисе Сената.

Существенное внимание уделяется мотивационному письму. Нужно, чтобы оно рассказывало о кандидате как о будущем исследователе. Здесь же стоит написать, что именно вы хотите изучать и почему.

Я сдала документы в январе. Положительный ответ поступил уже в начале марта. Это быстро по сравнению с другими программами.

Об особенностях обучения





Universiteit van Amsterdam — современный мультикультурный вуз. Он отражает систему ценностей Амстердама, одного из самых либеральных городов мира. Это преимущество вуза — студенты могут выбирать любой предмет, который их интересует. Так, знакомые, которые учатся на программе «Социология», без проблем регистрируются на дисциплину по планетарным исследованиям. Диапазон курсов, которые преподаются здесь, большой.

Другое преимущество — рейтинг учебного заведения. Оно стабильно входит в топ-50 лучших вузов мира. Здесь хорошее соотношение цены и качества образования. Многие британцы приезжают учиться именно сюда. Студенты получают знания мирового уровня по доступной цене.

Университет всегда помогает студентам. Если у вас возникли вопросы или проблемы, ассистенты помогут их решить. Профессора поддерживают интерес к учебе и новым открытиям.

Для студентов открываются отличные возможности для нетворкинга. У Universiteit van Amsterdam много медиа-партнеров как локальных, так и международных. А рядом учится большое количество выдающихся студентов, с которыми можно выстроить связи.





Отмечу хорошую инфраструктуру. Здесь никогда не было проблем с библиотекой, классными комнатами, интернетом и другими услугами.

При этом учеба в вузе — это большая загруженность заданиями и домашней работой. Между семестрами почти нет отдыха. Бывает сложно выдержать такой темп.

Для студентов из Центральной Азии и некоторых других стран мира есть недостаток — их дипломы не котируются. Поэтому обязательно нужно пройти Foundation Year. Подготовительный год помогает адаптироваться к учебному процессу, но за него нужно платить.

Есть сложности с жильем. В этом году 25 000 студентов не нашли места для жизни. Для них Universiteit van Amsterdam даже опубликовал сообщение, в котором советовал отписаться от программы и вернуться в следующем году. Некоторые живут в палатках. Это проблема всех студенческих городов Нидерландов. Мне повезло, я приехала в период коронавируса, поэтому больших проблем с жильем не было.

Об атмосфере





Атмосфера классная. Здесь всегда что-то происходит: фестивали, соревнования. Люди выходят на пробежку, занимаются греблей и футболом.

Для меня Амстердам — Melting Pot — место, в котором сливаются люди всех возможных культур. Около 50% населения города — иностранцы. Местный язык редко встречается на улицах. Большинство говорят на английском языке. Это облегчает адаптацию.

Государственные сервисы работают эффективно. Документы всегда можно получить, встав в очередь. В городе много скидок для студентов, особенно в культурных учреждениях. Здесь самая высокая плотность музеев и галерей на квадратный километр.

В университете многое зависит от Self-study. Могу назвать студентов Competitive, среди которых много молодых талантов. Это чувствуется на лекциях, где часто можно услышать интересные дебаты и дискуссии. Это хорошая сфера для роста.

Чему научил вуз





Universiteit van Amsterdam сделал меня информационно подкованной. Здесь большой упор делается на статистику. Я научилась современным методам работы с информацией вроде аналитики данных на Python.

В университете учат формировать свое мнение, критически оценивать новости. Здесь не получится провести исследование, подбирая только нужные тебе аргументы. Необходимо вкладывать весь потенциал в работу.

Рекомендую подавать в Universiteit van Amsterdam тем, кто хочет изучать Media and Communications Science в долгосрочной перспективе. Это хорошая ступень на пути к PhD.

Не советую тем, кто хочет сразу начинать работу журналистом. Здесь не устроиться на работу без знания местного языка. Тем не менее, иметь диплом Universiteit van Amsterdam в CV — большой плюс при трудоустройстве.

Тимур Юсупов, 26 лет, город — Амстердам, управленческий консалтинг, @temur_essence





О выборе вуза





Я учился в Westminster International University in Tashkent по специальности «Экономика и финансы». Выпустился в 2018 году с красным дипломом. Хотел получить магистратуру за рубежом, но перед этим поработать несколько лет в Узбекистане.

Планировал начать учебу в 2020 году. Получил предложения от University of Westminster и University of Glasgow, но отложил поступление в связи с пандемией — не хотел обучаться дистанционно.

Через год засомневался в выборе вузов. Программа в University of Westminster была интересной и новой, но меня смущал низкий рейтинг вуза. В University of Glasgow учеба длилась два года, я же не хотел тратить на нее больше года. Поэтому искал другие варианты.

Нидерланды выбрал из-за следующих факторов:

— это интернациональная страна, в которой большинство населения владеет английским в совершенстве

— Амстердам — один из важнейших транспортных хабов в мире. Долететь или доехать можно до любой точки

— высокие рейтинги вузов. Несколько университетов страны входят в глобальный топ-100

— штаб-квартиры множества европейских компаний находятся в Нидерландах. Это большие возможности для развития карьеры

— высокая заработная плата для выпускников.

Определившись со страной, перебирал варианты с университетами. Хотелось жить в большом городе, где можно встретить множество людей и найти работу. Остановился на Universiteit van Amsterdam. Вуз подходил по всем параметрам и занимал высокое 55 место в мировом рейтинге QS.

Выбрал магистратуру по направлению «Корпоративные финансы», так как хотелось поработать в финансовом секторе, где требуется магистерский диплом.

О поступлении





Чтобы поступить в магистратуру, следует заполнить персональную анкету и приложить стандартный пакет документов: резюме, транскрипты, диплом, загранпаспорт, два рекомендационных письма, сертификат IELTS и GMAT. Минимальный балл для последнего — 620. Рекомендуется получить 640.

При этом Universiteit van Amsterdam запрашивает дополнительные документы:

— доказательство, что студент прошел хотя бы один курс по статистике и финансам. Я приложил handbook по WIUT, где была вся информация по курсу, его содержанию и количеству академических часов

— академическая работа студента. В моем случае это была дипломная работа

— краткое мотивационное эссе: лимит — 300 слов, о том, почему выбрали программу.

Есть возможность подать на два направления в магистратуре. В моем случае это были «Финансы и предпринимательство». Стоимость каждой подачи — 100 €.

Советую не ждать дедлайна и подавать документы заранее, чтобы попасть на грантовую программу. Она полностью покрывает обучение, которое стоит около 18 000 € в год, и выдает стипендию в 5000 €.

Также рекомендую приложить дополнительные документы, которые подробно объясняют вашу квалификацию и диплом. Их можно предварительно запросить у вуза. В WIUT это называется Additional diploma supplement. Без этого документа мне отказали в приеме и приняли после подачи апелляции в конце мая.

Об особенностях обучения





Основный упор в Universiteit van Amsterdam делается на самообразование. В среднем у магистранта по три предмета в одном академическом блоке. Он длится примерно два месяца. В каждом семестре три блока. Учебная неделя составляет 12 часов.

Главная особенность вуза в том, насколько легок контакт между студентами и преподавателями. Профессора просят студентов называть их по именам. Это создает атмосферу неформальности, которая упрощает процесс обучения.





Еще одно преимущество — гибкость образовательной программы. Всегда есть возможность выбрать предметы, которые тебя интересуют.

Universiteit van Amsterdam — Research university — исследовательский вуз. Это его недостаток, потому что основная цель учебного заведения — научные работы. Многие предметы делают упор на исследования, эконометрику и эмпирические методы.

Об атмосфере





Атмосфера в Universiteit van Amsterdam непринужденная, свободная. Студенты одеваются по своему желанию. Здесь нет входа по ID через турникет.

Много международных студентов. Соотношение между местными и иностранцами примерно 50/50.

Чему научил вуз





Университет научил меня глубже анализировать проблему, рассматривать ее под разными углами. Здесь пригодились эконометрика и эмпирические методы. Universiteit van Amsterdam дал фундаментальные знания по основам корпоративных финансов.

Я рекомендую поступать в этот университет. Вы получите доступ к мероприятиям, которые проводят студенческие сообщества, они тут активные. Так, я за год посетил больше 30 компаний и мероприятий при поддержке международных финансовых организаций SEFA, FSR & FSA.

В Universiteit van Amsterdam вы получите не только знания, но и возможности для нетворкинга и широкий круг друзей.