Наши в мире. Молодые люди из Центральной Азии о том, как устроиться в Microsoft — крупнейшую IT-компанию мира

Познакомились с сотрудниками Microsoft и попросили их поделиться своим опытом адаптации в компании и рекомендациями для тех, кто хочет начать карьеру в международной компании.





Нургелди Батырбеков, город — Чикаго, разработчик, @nbatyrbe





О себе и компании

Я Software Engineer в команде, которая развивает Microsoft Sentinel — облачную платформу в сфере кибербезопасности: SIEM и SOAR в одном флаконе. Она помогает компаниям отслеживать угрозы, анализировать инциденты и быстро реагировать.

Моя задача — делать Sentinel умнее, быстрее и надежнее. Я проектирую функции, улучшаю сервисы и слежу за тем, чтобы платформа справлялась с серьезными угрозами. Кроме кода, мне важно понимать, как наши решения помогают пользователям. Поэтому я взаимодействую с клиентами, анализирую их потребности и создаю решения, усиливающие защиту. Также слежу за трендами и конкурентами.

Для моей работы нужно хорошее знание программирования. Обязателен опыт с облаком, особенно Azure, это помогает при развертывании и автоматизации. Еще один важный аспект — безопасность. Важно знать, как работает SIEM, как реагировать на инциденты и строить безопасные решения. Необходимо иметь архитектурное мышление: понимать, как система будет масштабироваться и где возможны узкие места. Также нужно уметь слушать, давать фидбэк и быстро адаптироваться в динамичной среде.

О карьерном пути

Мой путь в IT начался во время учебы на факультете Computer Science в США. Я рано понял, что одних лекций мало, поэтому параллельно проходил дополнительные курсы и пробовал новое: языки, фреймворки, пет-проекты.

После выпуска начал карьеру разработчика в FINRA — организации, регулирующей финансовые рынки. В этот период со мной связался рекрутер из Microsoft, пригласил на интервью. У меня было около двух недель на подготовку. Я сразу включился в режим марафона: утром — LeetCode, вечером — теория, system design, разбор ошибок. Серьезно занялся алгоритмами, структурами данных, читал и разбирал такие книги, как Elements of Programming Interviews, Cracking the Coding Interview, Designing Data-Intensive Applications. Это помогло понять, как думать на интервью. Параллельно тренировался на Pramp — платформе для пробных интервью с другими кандидатами. Благодаря этой подготовке прошел интервью и получил оффер.

Без сложностей не обошлось. Конкуренция в Microsoft бешеная: компания получает миллионы резюме в год, отбор жесткий. Интервью здесь — это проверка технических навыков, умения работать в команде, решать конфликты, проявлять лидерство.

Об адаптации

Sentinel внутри Microsoft работает почти как стартап: высокий темп, много самостоятельности, нужно быстро принимать решения и постоянно коммуницировать с клиентами. Это требует гибкости и умения быстро переключаться.

Американская рабочая культура отличается от привычной — здесь ценится инициатива. Никто не будет держать за руку: ожидается, что сам найдешь решение, поднимешь вопрос, если что-то не так, и отреагируешь на фидбэк быстро и по делу.

Первые дни — лучшее время, чтобы наблюдать. Я смотрел, как общаются коллеги, как проходят митинги, какие приняты форматы обратной связи. Это помогло быстрее влиться в команду и понять, как все устроено — не только формально, но и на уровне культуры и ценностей.

В Microsoft Sentinel все построено вокруг запросов клиентов и высокой конкуренции. В отличие от традиционной корпоративной среды, мы быстро реагируем на потребности, внедряем лучшие функции и работаем без лишней бюрократии.

Темп работы высокий, особенно во время срочных запросов от клиентов. Но компания поддерживает культуру work-life balance. При грамотном планировании удается эффективно совмещать работу и личную жизнь.

Как устроиться в международную компанию

Во-первых, важно понять, как устроен процесс в конкретной компании. Обычно это несколько этапов: техническое интервью, системный дизайн, поведенческая часть. Иногда добавляют культурное интервью или проверку архитектурного мышления. Чем лучше понимаешь, что тебя ждет, тем проще готовиться.





Во-вторых, советую подтянуть алгоритмы и структуры данных. Даже если редко используете их в работе, на интервью это частая тема. LeetCode, HackerRank и регулярная практика помогут набить руку.

Третье — системный дизайн. Важно не просто «нарисовать архитектуру», а объяснять, какие решения ты принимаешь и почему: масштабируемость, отказоустойчивость, компромиссы. Полезно читать литературу и смотреть примеры.

Четвертое — поведенческое интервью. Многие его недооценивают, но именно здесь часто принимается финальное решение. Стоит подготовить истории из своего опыта по модели STAR: ситуация, задача, действия, результат. Упор на инициативу, решение проблем, командную работу.

Главное — готовиться комплексно. Уверенность приходит с практикой, и волнение уходит. Цель — показать, как вы думаете, решаете задачи и работаете с людьми. Все остальное — дело техники.

Рекомендации





Частая ошибка — думать, что достаточно быть крутым «технарем». Навыки важны, но в крупных зарубежных компаниях сильно смотрят на Soft Skills: как ты коммуницируешь, работаешь в команде, подходишь к решению проблем. Еще многие плохо готовятся к интервью: не умеют рассказывать о проектах, путаются в вопросах по системному дизайну или алгоритмам, не тренируются. Ну и английский — отдельная история. Иногда человек технически силен, но не может четко объяснить свои мысли.

Еще одна ошибка — не задавать вопросов интервьюерам. Это не только проверка тебя, ты тоже выбираешь компанию. Проявляешь интерес — показываешь, что настроен серьезно и умеешь мыслить стратегически.

Выйти на глобальный рынок — реально. Главное — не занижать планку. У нас много сильных специалистов, и выход на международный уровень — вопрос подготовки, а не «суперудачи».

Английский язык. Это ваш рабочий инструмент. Необязательно говорить как носитель, но важно уметь четко выражать мысли, участвовать в обсуждениях, понимать, что от вас хотят. Это основа коммуникации.

Резюме. Оно должно быть по международным стандартам: конкретные проекты, технологии, достижения.

LinkedIn. Это основной инструмент для выхода на глобальные вакансии. Оформите профиль, будьте активны, подписывайтесь на рекрутеров, участвуйте в обсуждениях. Иногда одно сообщение приводит к интервью.

И самое важное — не бояться. Не думать: «Меня не возьмут, потому что я не из Европы или США». Это давно не так. Компании ищут специалистов по всему миру. Если вы компетентны, умеете думать, работать в команде и нормально коммуницируете — у вас есть все шансы.

Данияр Кази, город — Прага, Senior Software Engineer & Team Lead, linkedin

О себе и компании

Я работаю в Microsoft — одной из крупнейших IT-компаний мира с множеством направлений: Windows, Microsoft Office, облачные решения на платформе Azure, датацентры, а также сервис Entra — система управления идентификацией и доступом для крупных организаций. Это как центральная учетная система, через которую управляют пользователями, доступом, интеграцией сервисов и физическими устройствами.

Я Senior Software Engineer. Работаю на двух проектах: внутренний сервис и модуль для системы Entra. Помимо разработки и проектирования архитектуры, помогаю младшим коллегам — подсказываю, делюсь опытом. От старшего инженера ждут не только качественного кода, но и инициативности: предлагать решения, улучшать процессы, влиять на развитие команды. Мы плотно работаем с командами из США, особенно по созданию новых сервисов и CI/CD пайплайнов. Это помогает синхронизироваться по стандартам и внедрять лучшие практики.

Для моей позиции важно уметь работать в полностековой среде: от аналитики до тестирования и CI/CD. На старте мне поручили внедрение Infrastructure as a Code. Я освоил Azure ARM Templates, где инфраструктура описывается кодом и встраивается в пайплайны. Это был интересный вызов, и я приобрел навыки, которые позволяют работать в смежных зонах.

О карьерном пути

В Казахстане у меня была стабильная работа, дом, семья, но я всегда хотел поработать в Big Tech-компании. Это было не про «убежать», а про «вырасти». Я совмещал работу с подготовкой по вечерам и выходным, отказавшись от развлечений. Моя супруга взяла на себя все заботы по дому и с детьми, чтобы я мог сосредоточиться.

Процесс получения оффера был сложным, но интересным. Я прошел четыре раунда, все интервьюеры дали положительную оценку — Strong Hire. Это был сигнал, что я на правильном пути. На момент собеседования у компании не было бюджета на релокацию, и я подумывал переехать за свой счет. Однако позже, несмотря на волну сокращений, мне выделили бюджет на переезд и пригласили присоединиться к команде. Это показывает, как важно быть подготовленным и целеустремленным.

Самым сложным было выдержать процесс. Мотивация приходила и уходила, а рутина подготовки могла привести к выгоранию. Но я просто двигался шаг за шагом. Второй момент — перестройка мышления. Я понял, что в Microsoft ценят работу в команде, коммуникацию и понимание долгосрочных целей, а не универсальных супергероев.

Помимо опыта и технической базы, сработала моя поведенческая часть. Я заранее изучил корпоративные ценности Microsoft и подстраивал свои ответы под них. Например, одна из ценностей — задавать вопросы и не бояться показаться некомпетентным. И я вспомнил, как в прошлом учил ребят не бояться спрашивать, а сам всегда просил уточнять, если что-то неясно.

Об адаптации

Адаптация прошла легко благодаря открытости команды. Все построено на доверии: никто не стоит у тебя за спиной, но ты сам ответственен за результат. В первые недели было много новых технологий и процессов, но ощущение, что ты не один, помогало.

Работа в Чехии, особенно в международной компании, отличается высоким уровнем структурированности и прозрачности процессов. Здесь большое внимание уделяется work-life balance, а также уважению личных границ и времени сотрудника. Это ощущается в ежедневной коммуникации, планировании встреч и постановке задач.

Баланс между работой и личной жизнью вполне комфортный. В Microsoft уважается личное время — нет давления работать сверхурочно. Все ценят свои семьи и интересы. Главное — результат и командная работа, а не количество часов в Teams.

Как устроиться в международную компанию

Самая частая ошибка — слабая подготовка к интервью, особенно к поведенческим. Многие думают, что достаточно быть хорошим разработчиком, но важны и Soft Skills: как ты доносишь свои мысли, решаешь конфликты и работаешь в команде.

Я готовился по всем направлениям: решал задачи на Leetcode — советую канал Neetcode на YouTube, изучал системный дизайн — System Design Primer на GitHub и книги ByteByteGo, а также готовился к поведенческим интервью. Каждую неделю, в течение трех месяцев, проводил мок-интервью. Это помогло: я научился укладываться в 45 минут и структурно отвечать.

Рекомендации

Не сомневайтесь в себе. Мы ничем не хуже. Поставьте цель и не отступайте от нее. Создайте график подготовки, заручитесь поддержкой семьи. Прокачивайте английский и учитесь рассказывать про свой опыт. И последнее — просто начните. Мир открыт.