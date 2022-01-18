Наши в Голливуде: 10 соотечественников, которые строят карьеру в кино









Казахстанский каскадер и постановщик трюков, руководитель группы «Номад». Жайдарбек снимался в фильмах «Конан-варвар» и «Викинг». Получил спортивного «Оскара» за фильм «Неудержимые 2» и награду «Таурус» за фильм «Мулан».













Актриса родом из Казахстана. Девушка играла в казахстанском фильме «Томирис», зарубежных картинах «Спасатели Малибу», «Игроки», «Мир Дикого Запада». Также девушка сыграла в короткометражке «Два далеких незнакомца», который получил «Оскар».













Чемпионка UFC из Кыргызстана сыграла в фильме популярной актрисы Холли Берри. В картине «Удары», девушка исполняет роль соперницы главной героини — бойца с прозвищем Леди Убийца.













Популярный казахстанский актер. В его копилке разные роли: певец, бандит, боксер и другие. Среди которых и роль в монголо-американском фильме «Кровавый транзит».













Девушка — часть команды «Номад». Алия была каскадером Yvonne Chapman, главной антагонистки фильма «Мулан». Также она получила премию Академии кино и телевидения Канады — UBCP/ACTRA Awards 2021, за сцену боя в сериале «Кунг-фу».













Визажист и гример из Казахстана. В списке ее работ: «Марко Поло», сериал «Британия», «Падение ордена». За фильм «Безумно богатые азиаты», Американская гильдия киногримеров номинировала ее за лучшую современную прическу и макияж.













Известный российский режиссер, сценарист и продюсер, родом из Казахстана. Среди его наиболее известных работ фильмы: «Ночной дозор», «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Бен-Гур» и «Девятаев».













Дизайнер популярного бренда одежды Aya By DK. Девушка родом из Казахстана. Ее наряды носят многие известные артисты. Также ее одежду можно увидеть на героинях фильма «Хищные птицы».













Казахстанский режиссер, актер и продюсер. Еркен снял фильмы: «Ближний бой», «Вне игры». Также он является продюсером картин «Что она сказала: Искусство Полин Кейл» и «Аве Мария».













Продюсер и актриса из Казахстана. Ее документальный фильм Genetic Passport был удостоен премии «Эмми». Девушка сотрудничала с продюсерскими компаниями: HBO, Vice Media, Bloomberg, The Flame Pictures.













Казахстанский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял известный фильм «Весь мир у наших ног» с голливудскими актерами. И совместно с Питером Жмутским и Грэем Фредериксоном в 2021 году создал детский фильм «Подарок Марвина».













Актриса театра и кино, модель, «Миссис Мультивселенная 2014» и участница мировых конкурсов красоты. Казахстанка снималась в разных проектах: короткометражки, рекламные ролики и американский триллер «Хамелеон».