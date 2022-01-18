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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Наши в Голливуде: 10 соотечественников, которые строят карьеру в кино
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Сегодня в 19:45

Наши в Голливуде: 10 соотечественников, которые строят карьеру в кино

Жайдарбек Кунгужинов, @kunguzhinov


Жайдарбек Кунгужинов.jpg

Казахстанский каскадер и постановщик трюков, руководитель группы «Номад». Жайдарбек снимался в фильмах «Конан-варвар» и «Викинг». Получил спортивного «Оскара» за фильм «Неудержимые 2» и награду «Таурус» за фильм «Мулан».


Айжан Лайджи, @aizhanlighg


Айжан Лайджи.jpg

Актриса родом из Казахстана. Девушка играла в казахстанском фильме «Томирис», зарубежных картинах «Спасатели Малибу», «Игроки», «Мир Дикого Запада». Также девушка сыграла в короткометражке «Два далеких незнакомца», который получил «Оскар».


Валентина Шевченко, @bulletvalentina


Валентина Шевченко.jpg

Чемпионка UFC из Кыргызстана сыграла в фильме популярной актрисы Холли Берри. В картине «Удары», девушка исполняет роль соперницы главной героини — бойца с прозвищем Леди Убийца.


Санжар Мади, @sanjar.madi


Санжар Мади.jpg

Популярный казахстанский актер. В его копилке разные роли: певец, бандит, боксер и другие. Среди которых и роль в монголо-американском фильме «Кровавый транзит».


Алия Искакова, @aliya_iskakova_chiang


Алия Искакова.jpg

Девушка — часть команды «Номад». Алия была каскадером Yvonne Chapman, главной антагонистки фильма «Мулан». Также она получила премию Академии кино и телевидения Канады — UBCP/ACTRA Awards 2021, за сцену боя в сериале «Кунг-фу».


Ирина Струкова, @irina_strukova_pro


Ирина Струкова.jpg

Визажист и гример из Казахстана. В списке ее работ: «Марко Поло», сериал «Британия», «Падение ордена». За фильм «Безумно богатые азиаты», Американская гильдия киногримеров номинировала ее за лучшую современную прическу и макияж.


Тимур Бекмамбетов, @bekmambetovtimur


Тимур Бекмамбетов.jpg

Известный российский режиссер, сценарист и продюсер, родом из Казахстана. Среди его наиболее известных работ фильмы: «Ночной дозор», «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Бен-Гур» и «Девятаев».


Дина Кабдолла, @dinakabdolla


Дина Кабдолла.jpg

Дизайнер популярного бренда одежды Aya By DK. Девушка родом из Казахстана. Ее наряды носят многие известные артисты. Также ее одежду можно увидеть на героинях фильма «Хищные птицы».


Еркен Ялгашев, @erkenialgashev


Еркен Ялгашев.jpg

Казахстанский режиссер, актер и продюсер. Еркен снял фильмы: «Ближний бой», «Вне игры». Также он является продюсером картин «Что она сказала: Искусство Полин Кейл» и «Аве Мария».


Надира Ахонова, @nadira_akhonova


Надира Ахонова.jpg

Продюсер и актриса из Казахстана. Ее документальный фильм Genetic Passport был удостоен премии «Эмми». Девушка сотрудничала с продюсерскими компаниями: HBO, Vice Media, Bloomberg, The Flame Pictures.


Саламат Мухаммед-Али, @salamatmukhammedali


Саламат Мухаммед-Али.jpg

Казахстанский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял известный фильм «Весь мир у наших ног» с голливудскими актерами. И совместно с Питером Жмутским и Грэем Фредериксоном в 2021 году создал детский фильм «Подарок Марвина».


Аселина Кучукова, @acelina_kuchukova


Аселина Кучукова.jpg

Актриса театра и кино, модель, «Миссис Мультивселенная 2014» и участница мировых конкурсов красоты. Казахстанка снималась в разных проектах: короткометражки, рекламные ролики и американский триллер «Хамелеон».

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