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NASA заявило о готовности к запуску новой лунной мегаракеты
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Сегодня в 10:05

NASA заявило о готовности к запуску новой лунной мегаракеты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявило о готовности к запуску самой мощной лунной ракеты.

NASA дало разрешение на запуск миссии Artemis 1 для проведения тестового полета вокруг Луны без экипажа на следующей неделе. Старт запланирован на понедельник, 29 августа, в течение двухчасового окна, которое откроется в 08:33 утра по времени США.

Историческая миссия, первая в рамках программы NASA, целью которой является возвращение астронавтов на Луну, стартует с площадки 36B Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Это будет первый полет мегаракеты Space Launch System, самой мощной ракеты NASA, и критическое испытание космического корабля Orion.

Artemis 1 запустит 98-метровую мегаракету SLS и капсулу Orion с 42-дневной миссией обогнуть Луну и вернуться на Землю. NASA расценивает этот испытательный полет как первый за почти 50 лет полет на Луну космического корабля с экипажем. Это также первый новый космический корабль NASA с тех пор, как агентство вывело из эксплуатации свой парк космических кораблей более десяти лет назад.

Источник: tengrinews.kz

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