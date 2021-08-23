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NASA переместит Perseverance для сбора образцов
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Сегодня в 11:19

NASA переместит Perseverance для сбора образцов

Команда Perseverance NASA готовится в ближайшие недели получить образцы марсианских горных пород. Для этого Perseverance переместится в новое место под названием Citadelle. Марсоход сделает вторую попытку собрать свой первый образец горной породы.

На этот раз для того, чтобы убедиться в точности сбора пробы, инженеры будут ждать получение изображений пробирки с пробой — прежде чем образец будет обработан и перемещен внутрь аппарата.

Миссия Perseverance по сбору образцов марсианских пород — первый этап работы аппарата. Камни, собранные в небольшой пробирке, планируется доставить на Землю в 2030-х годах. Всего планируется получить таким образом 35 образцов.

Источник: rb.ru

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