NASA готовится к запуску самой мощной лунной ракеты

Двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System с кораблем Orion впервые покинула здание сборки на мысе Канаверал в штате Флорида перед тестовым беспилотным запуском к Луне.
Ракета SLS, которая выше статуи Свободы, покинула здание вертикальной сборки при помощи гусеничного транспорта. Путь к стартовой площадке длиной больше шести километров займет порядка 11 часов.
Это первый раз, когда SLS представят на всеобщее обозрение со всеми различными элементами, полностью сложенными вместе.
Предполагается, что ракета-носитель выведет на орбиту космический корабль Orion, который направится к Луне. Он облетит ее несколько раз и вернется на Землю.
Источник: tengrinews.kz