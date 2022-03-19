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NASA готовится к запуску самой мощной лунной ракеты
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Сегодня в 10:09

NASA готовится к запуску самой мощной лунной ракеты

Двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System с кораблем Orion впервые покинула здание сборки на мысе Канаверал в штате Флорида перед тестовым беспилотным запуском к Луне.

Ракета SLS, которая выше статуи Свободы, покинула здание вертикальной сборки при помощи гусеничного транспорта. Путь к стартовой площадке длиной больше шести километров займет порядка 11 часов.

Это первый раз, когда SLS представят на всеобщее обозрение со всеми различными элементами, полностью сложенными вместе.

Предполагается, что ракета-носитель выведет на орбиту космический корабль Orion, который направится к Луне. Он облетит ее несколько раз и вернется на Землю.

Источник: tengrinews.kz

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