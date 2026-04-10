На трассе Бишкек-Ош заработали новые камеры «Безопасной страны»

На отдельных участках автодороги Бишкек - Ош в Чуйской области начали работать аппаратно-программные комплексы автоматической фиксации нарушений. Оборудование запущено в рамках проекта «Безопасная страна» для повышения безопасности дорожного движения в регионах республики. Комплексы будут фиксировать превышение установленной скорости, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, управление автомобилем без ремня безопасности, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а также движение без госномеров, с поддельными или нечитаемыми номерными знаками.





Источник: kaktus.media