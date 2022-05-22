На Sotheby’s продали Mercedes-Benz 1955 года за $143 миллиона. Это самый дорогой автомобиль в истории

На аукционе Sotheby’s был продан спортивный автомобиль Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupé 1955 года за $143 миллиона. Это самая высокая цена автомобиля на торгах.

Лот купил частный коллекционер на секретном аукционе в германском городе Штутгарт. Покупатель согласился на публичную демонстрацию автомобиля в особых случаях.

Прошлая рекордная продажа, Ferrari 1962 года за $48,4 миллиона, случилась в 2018 году. Это в три раза меньше, чем цена проданной модели Mercedes.

Автомобиль получил название в честь немецкого инженера, который его разработал, — Рудольфа Уленхаута. Всего существуют две версии Mercedes-Benz Uhlenhaut. Одну ее создатель использовал как личный автомобиль, а другая хранилась в музее компании в Штутгарте.

Средства от продажи лота Mercedes-Benz направит на создание фонда, который будет предоставлять стипендии студентам, изучающим экологию и декарбонизацию.

Источник: incrussia.ru