На Мальдивах появится плавучий город. Его построят по образцу коралла

На Мальдивах построят уникальный водный город, который сможет вместить до 20 000 человек. Его построят по образцу мадрепорового коралла. Проект будет состоять из 5000 плавучих единиц — дома, рестораны, магазины и школы, между которыми будут проходить каналы.

Первые домики должны быть готовы уже в этом месяце. Однако потенциальные жители города начнут переезжать туда только в начале 2024. Полностью город достроят лишь к 2027 году.

Застройщики планируют сделать это место не просто удобным и безопасным, а еще и красивым. Дома, выкрашенные во все цвета радуги, смогут похвастаться широкими балконами с видом на море. В качестве транспорта жители будут использовать лодки, велосипеды, электрические скутеры и багги.

Источник: srsly.ru