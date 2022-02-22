На кого учиться, чтобы быть востребованным через 10 лет. 8 профессий и где их получить

Мир стремительно меняется, а вместе с ним и наши представления об окружающей среде. Чтобы лучше ее понять, создаются инновационные специальности, позволяющие соединить новые методики и технологии и подготовить профессионалов, которые будут востребованы в ближайшем будущем.





Биоинформатик









С каждым годом наука накапливает все больше данных о живых существах. Для их обработки применяются современные информационные технологии, которые тоже не стоят на месте. Поэтому спрос на специалистов, способных соединить передовые знания в этих двух областях, быстро растет.

Биоинформатиков готовят в НИУ ВШЭ, на программе магистратуры «Анализ данных в биологии и медицине».





Высокотехнологичный предприниматель







High-Tech Entrepreneurship — первая специализированная программа бакалавриата в мире, которая сочетает в себе академические дисциплины и акселератор для стартапов. Здесь студентов научат запуску и коммерциализации технологичной компании. К слову, ожидается, что абитуриенты придут на учебу уже с идеей для будущего проекта.

Пройти образовательную программу и одновременно акселератор можно в Harbour Space University.





Специалист по устойчивым инновациям









Времена, когда устойчивость природы и климата тревожила только активистов, давно прошла. Сегодня страны и организации осознают, что любое нововведение должно быть экологичным, не нарушающим баланс окружающей среды.

Образовательная программа «Устойчивые инновации» уникальна тем, что включает в себя изучение социальных наук и современных технологий. Стать ее выпускником можно в Eindhoven University of Technology.





AI-лингвист





Цифровые лингвисты — это люди, которые обрабатывают большие массивы информации через нейросети. Затем на этих данных учится искусственный интеллект, который в итоге начинает распознавать ошибки самостоятельно.

Специалисты в этой области должны знать как компьютерные, так и естественные языки, обладать хорошими знаниями в области современных технологий и системным мышлением. Всему этому учат на программе «Компьютерная и прикладная лингвистика», в Санкт-Петербургском государственном университете.





Разработчик виртуальной реальности









О виртуальной вселенной сегодня говорят все крупные компании и бренды, начиная Meta и заканчивая Gucci. Неудивительно, что специалисты, которые умеют создавать и проектировать VR-миры, становятся все востребованнее. А еще это профессия новая — значит, инновации здесь на каждом шагу.

Научиться создавать цифровую реальность можно в University of Greenwich, по программе Digital Media Design and development.





Цифровой архитектор





Современные технологии совершили в архитектуре переворот, позволили проектировать постройки не на бумаге, а в 3D. Это привело к тому, что в индустрии стало больше спроса на специалистов, которые могут креативно подходить к дизайну и строительству и воплощать задумки с помощью компьютера.

Архитекторов нового поколения готовят в Nottingham Trent University, на программе Digital Architecture and Construction.





Конструктор беспилотного транспорта











Индустрия беспилотников динамично развивается, все больше видов транспорта управляется искусственным интеллектом, от машин до самолетов и катеров. Все это дает возможность профессионалам в области применять свои навыки для разработки новых технологий, которые позволят нейросетям лучше ориентироваться в пространстве, строить маршруты и взаимодействовать с окружающим миром.

Степень бакалавра в этой сфере можно получить, обучаясь на программе Unmanned Aircraft Systems Science, в Embry-Riddle Aeronautical University.





Специалист по возобновляемым источникам энергии





Получение энергии из солнечного света, ветра и воды сегодня становится решением экологических проблем всего мира. Поэтому эту область можно назвать инновационной — здесь все больше новых технологий, решений и открытий.

Специалисты в индустрии должны иметь знания в области математики и естественных наук, пройти такие дисциплины, как: «Сельское хозяйство», «Экология» и «Информатика». Такой профессии обучают в University of Exeter, на программе Renewable Energy.