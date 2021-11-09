На Disney+ появятся первые фильмы в формате IMAX

На платформе Disney+ появятся 13 супергеройских фильмов Marvel в формате IMAX и с новым многоканальным звуком.

Картины станут доступны 12 ноября. Они будут поддерживать сертификацию IMAX Enhanced, которая позволяет смотреть видео в формате IMAX на домашних телевизорах. Для просмотра нужно иметь устройство с поддержкой 4К, HDR10 и звуком DTS X.

Речь о следующих фильмах:

— «Человек-муравей и Оса»

— «Мстители: Финал»

— «Мстители: Война бесконечности»

— «Черная пантера»

— «Черная вдова»

— «Первый мститель: Противостояние»

— «Капитан Марвел»

— «Доктор Стрэндж»

— «Стражи Галактики» — первая и вторая части

— «Железный человек»

— «Тор: Рагнарек»

— «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Соотношение сторон в формате IMAX 1.90:1, а не 2.35:1, поэтому черные полосы на экране исчезнут. Они останутся лишь на телевизорах с форматом экрана 16:9. При желании пользователь может переключиться на обычную версию.

С новым форматом картин на Disney+ появится и улучшенный звук DTS, который конкурирует с Dolby Atmos. Также стриминговый сервис позволит смотреть картины с качеством звука Dolby Vision или Dolby Atmos.

Источник: daily.afisha.ru