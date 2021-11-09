Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
na-disney-poyavyatsya-pervye-fil-my-v-formate-imax
На Disney+ появятся первые фильмы в формате IMAX
41
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:02

На Disney+ появятся первые фильмы в формате IMAX

На платформе Disney+ появятся 13 супергеройских фильмов Marvel в формате IMAX и с новым многоканальным звуком.

Картины станут доступны 12 ноября. Они будут поддерживать сертификацию IMAX Enhanced, которая позволяет смотреть видео в формате IMAX на домашних телевизорах. Для просмотра нужно иметь устройство с поддержкой 4К, HDR10 и звуком DTS X.

Речь о следующих фильмах:

— «Человек-муравей и Оса»

— «Мстители: Финал»

— «Мстители: Война бесконечности»

— «Черная пантера»

— «Черная вдова»

— «Первый мститель: Противостояние»

— «Капитан Марвел»

— «Доктор Стрэндж»

— «Стражи Галактики» — первая и вторая части

— «Железный человек»

— «Тор: Рагнарек»

— «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Соотношение сторон в формате IMAX 1.90:1, а не 2.35:1, поэтому черные полосы на экране исчезнут. Они останутся лишь на телевизорах с форматом экрана 16:9. При желании пользователь может переключиться на обычную версию.

С новым форматом картин на Disney+ появится и улучшенный звук DTS, который конкурирует с Dolby Atmos. Также стриминговый сервис позволит смотреть картины с качеством звука Dolby Vision или Dolby Atmos.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кино #мстители #marvel #imax #новыйформат
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Александр Винокуров вернется к работе в «Астане»
439
Милош Бикович будет снимать кино
1105
Строительство второго аэропорта планируется в Алматы
1880