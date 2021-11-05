На Airbnb выставили точную копию квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»

Точную копию квартиры героини фильма «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу выставили на посуточную аренду на Airbnb.

Airbnb совместно с кинокомпанией Warner Bros. воссоздали интерьеры квартиры, в которой жила героиня голливудского фильма «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу.

Квартира располагается в жилом доме на Манхэттене в Нью-Йорке. Интерьеры полностью соответствуют тем, что были в квартире Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе».

Квартира станет доступна для бронирования с 8 ноября. Одна ночь обойдется в $23.

Источник: rb.ru