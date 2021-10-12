Музыка, дизайн, живопись — 8 открытых вакансий в сфере искусства и творчества

Дизайнер интерьера в Design Republic
Город: Алматы
Заработная плата: 300 000-600 000 тг
Требования:
— опыт работы дизайнером интерьера не менее года
— наличие портфолио
— желание развиваться, знакомиться с новыми людьми
— интерес к кино, музыке и искусству
— быть творческим человеком, влюбленным в профессию дизайнер интерьера и имеющим огромное желание развиваться в данной отрасли.
Что получите:
— много интересных проектов
— отсутствие бесконечных правок от заказчиков
— дружный коллектив, семейная атмосфера
— удобнейший график работы.
Мастер по гончарному искусству, керамист в Antica
Город: Алматы
Обязанности:
— обучать людей гончарному делу, лепке из глины
— формировать плана обучения
Требования:
— наличие опыта работы
— наличие специального образование
— опыт преподавания.
Преподаватель живописи в школе искусств им. Кастеева
Город: Алматы
Требования:
— иметь соответствующие навыки в области Живописи, Рисунка, Композиции
— умение находить общий язык с детьми
— художественное образование
— коммуникабельность, пунктуальность.
Дизайнер-график в ТОО «31 канал»
Город: Алматы
Обязанности:
— разрабатывать визуальную концепцию фотосессий и создавать на ее основе макеты для внеэфирных носителей
— принимать участие в разработке логотипа канала
— разрабатывать и осуществлять концепцию графического оформления специальных событий, сувенирной продукции, POS-материалов канала и компании в целом
— изготавливать графику для региональных партнеров
— осуществлять помощь в создании графики.
Требования:
— опыт работы от 5 лет и выше
— знание технических средств и технологий создания телевизионных программ, принципов работы компьютерных систем
— умение работать с компьютерными программами по разработке графических материалов
— знание художественно-графической техники, искусства композиции, цветоведения, оптических изменений цветов и их сочетания на расстоянии, технологий создания графического видеоматериала
— передовой отечественный и зарубежный опыт в области компьютерной графики.
Преподаватель по Актерскому Мастерству в Молодежный танцевальный центр Focus
Город: Алматы
Обязанности:
— обучать детей от 5 лет ораторскому мастерству, актерскому мастерству.
Требования:
— иметь интересную программу обучения
— любовь к детям и своей работе
— умение раскрепощать учеников.
Учитель рисования в Salsabil
Город: Алматы
Обязанности:
— проведение часовых занятий по изобразительному искусству
— работа с обучающимися от 4 до 17 лет
— составление тематического плана занятий.
Требования:
— законченное высшее образование
— умение работать с группой до 12 детей
— ответственность, пунктуальность
— коммуникабельность, вежливость.
2D Artist в DAR tech
Город: Алматы
Обязанности:
— создание казуального 2D арта: локации, фоны, объекты и т.д.
— подготовка графики для дальнейшего экспорта в продукт
— работа над общим колоритом сцен
— работа с 2D анимацией
— плотное взаимодействие со всей командой.
Требования:
— знание и понимание основ изобразительного искусства: перспектива, построение, свет, цвет
— уверенная работа с референсами
— умение оценивать свои сроки выполнения задач
— владение как растровыми программами, так и векторными.
Учитель вокала в Музыкальную школу в МҰРАГЕР МУЗЫКА МЕКТЕБІ
Город: Алматы
Обязанности:
— давать качественное, профессиональное образование ученикам, учитывая их пожелания
— развивать интерес и желание обучаться
— соблюдать дисциплину
— организовывать такие мероприятия как: игровые концерты, шоу выступления, благотворительные вечера, чтобы показать успехи учеников
— принимать активное участие в развитии школы.
Требования:
— вам близка сфера деятельности детских центров, и вы сможете максимально быстро влиться в процесс
— вы готовы делиться и совершенствоваться в музыке и не стоите на месте
— вам легко удается договариваться с детьми
— вы можете одновременно работать над 3-5 учениками в группе.