Музыка, дизайн, живопись — 8 открытых вакансий в сфере искусства и творчества

Дизайнер интерьера в Design Republic





Город: Алматы

Заработная плата: 300 000-600 000 тг

Требования:

— опыт работы дизайнером интерьера не менее года

— наличие портфолио

— желание развиваться, знакомиться с новыми людьми

— интерес к кино, музыке и искусству

— быть творческим человеком, влюбленным в профессию дизайнер интерьера и имеющим огромное желание развиваться в данной отрасли.

Что получите:

— много интересных проектов

— отсутствие бесконечных правок от заказчиков

— дружный коллектив, семейная атмосфера

— удобнейший график работы.













Мастер по гончарному искусству, керамист в Antica





Город: Алматы

Обязанности:

— обучать людей гончарному делу, лепке из глины

— формировать плана обучения

Требования:

— наличие опыта работы

— наличие специального образование

— опыт преподавания.





Преподаватель живописи в школе искусств им. Кастеева





Город: Алматы

Требования:

— иметь соответствующие навыки в области Живописи, Рисунка, Композиции

— умение находить общий язык с детьми

— художественное образование

— коммуникабельность, пунктуальность.













Дизайнер-график в ТОО «31 канал»





Город: Алматы

Обязанности:

— разрабатывать визуальную концепцию фотосессий и создавать на ее основе макеты для внеэфирных носителей

— принимать участие в разработке логотипа канала

— разрабатывать и осуществлять концепцию графического оформления специальных событий, сувенирной продукции, POS-материалов канала и компании в целом

— изготавливать графику для региональных партнеров

— осуществлять помощь в создании графики.

Требования:

— опыт работы от 5 лет и выше

— знание технических средств и технологий создания телевизионных программ, принципов работы компьютерных систем

— умение работать с компьютерными программами по разработке графических материалов

— знание художественно-графической техники, искусства композиции, цветоведения, оптических изменений цветов и их сочетания на расстоянии, технологий создания графического видеоматериала

— передовой отечественный и зарубежный опыт в области компьютерной графики.





Преподаватель по Актерскому Мастерству в Молодежный танцевальный центр Focus





Город: Алматы

Обязанности:

— обучать детей от 5 лет ораторскому мастерству, актерскому мастерству.

Требования:

— иметь интересную программу обучения

— любовь к детям и своей работе

— умение раскрепощать учеников.













Учитель рисования в Salsabil





Город: Алматы

Обязанности:

— проведение часовых занятий по изобразительному искусству

— работа с обучающимися от 4 до 17 лет

— составление тематического плана занятий.

Требования:

— законченное высшее образование

— умение работать с группой до 12 детей

— ответственность, пунктуальность

— коммуникабельность, вежливость.





2 D Artist в DAR tech





Город: Алматы

Обязанности:

— создание казуального 2D арта: локации, фоны, объекты и т.д.

— подготовка графики для дальнейшего экспорта в продукт

— работа над общим колоритом сцен

— работа с 2D анимацией

— плотное взаимодействие со всей командой.

Требования:

— знание и понимание основ изобразительного искусства: перспектива, построение, свет, цвет

— уверенная работа с референсами

— умение оценивать свои сроки выполнения задач

— владение как растровыми программами, так и векторными.













Учитель вокала в Музыкальную школу в МҰРАГЕР МУЗЫКА МЕКТЕБІ





Город: Алматы

Обязанности:

— давать качественное, профессиональное образование ученикам, учитывая их пожелания

— развивать интерес и желание обучаться

— соблюдать дисциплину

— организовывать такие мероприятия как: игровые концерты, шоу выступления, благотворительные вечера, чтобы показать успехи учеников

— принимать активное участие в развитии школы.

Требования:

— вам близка сфера деятельности детских центров, и вы сможете максимально быстро влиться в процесс

— вы готовы делиться и совершенствоваться в музыке и не стоите на месте

— вам легко удается договариваться с детьми

— вы можете одновременно работать над 3-5 учениками в группе.