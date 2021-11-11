​​​​​​​Муралы, которые можно повторить в домашних условиях

Муралы в интерьере — это фрески XXI века. В традиционном понимании мурал — вид живописи, выполненный на стенах как внутри, так и снаружи помещения. Любой интерьер можно преобразить, придать ему особый характер при помощи настенного изображения, выполненного своими руками. При этом необязательно иметь большой опыт или художественные навыки.

Учтите, рисунок на стене должен вписываться в интерьер комнаты по стилю, цветовой гамме и тематике. Например, в классическом интерьере будут хороши узоры в стиле дамаск, геральдика, растительные и цветочные мотивы. В современном же интерьере уместнее геометрические принты, шеврон, горизонтальные полосы, абстрактные картинки.

Мария Жданова, дизайнер «Леруа Мерлен» в Алматы вдохновила нас примерами работ по тематическим категориям, которые можно повторить самим, а также рассказывает о технике его нанесения.





Флористические рисунки

Флористические мотивы — популярный вариант для декорирования стен. Такие узоры легко вписываются в интерьер любой комнаты, от детской и столовой до ванной. К тому же, можно выбрать любую технику исполнения: графику, трафарет/штампы, художественное исполнение, абстракцию.

Примеры флористических рисунков:













Геометрические рисунки

Вторые по популярности в оформлении интерьера — геометрические мотивы. Они легче в исполнении, чем флористические. Для них также можно выбрать несколько техник: трафареты/штампы, абстракция, графика.

Геометрические:













Абстрактные рисунки

Если вы хотите быть обладателем эксклюзивного интерьера, то декорирование стен абстракцией собственного исполнения сделает ваше помещение неповторимым. Включите всю свою фантазию и приступайте к работе. Вдохновляйтесь примерами работ ниже!

Примеры абстрактных рисунков:













Трафареты/штампы

Если вам необходим быстрый и бюджетный вариант оформления стен росписью, используйте трафарет или технику нанесения рисунка при помощи штампов.

Чаще всего трафареты изготавливают в виде различных узоров и орнаментов, повторяя которые, вы с легкостью закрасите необходимый участок стены.

Для работы вам понадобятся:

— трафарет

— краски

— кусок поролона, кисточка или валик

— бумажный скотч

— укрывная пленка для мебели и пола.

Можно приобрести готовый трафарет или самостоятельно изготовить его из бумаги, картона, виниловой пленки, пластика и даже из холста на подрамнике. Для штампов приготовьте куски поролона необходимого размера.

Техника нанесения рисунка довольно проста: прикладываете шаблон к подготовленной поверхности стены, проходите краской, переносите трафарет на другое место и так до конца.

Трафареты/штампы:









Градиент

Градиент — это плавный переход от одного оттенка или цвета в другой. Выбрав такой вариант покраски для стены, вы сможете добиться потрясающего эффекта, визуально увеличив высоту потолка или длину/ширину помещения. К примеру, если темные оттенки на нижней части стены плавно переходят в светлые тона вверху, то визуально будет казаться, что границы между стеной и потолком стерты.

Градиенты:





Для получения оригинального решения совместите несколько видов узоров или даже техник и тем.





Материалы и этапы работы

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы: укрывная пленка, малярная лента, стремянка, перчатки, карандаш, рулетка, грунтовка для стен, кисти, валики, губки, кюветка, трафарет, краска.

Перед нанесением рисунка на стену ее поверхность необходимо подготовить, так же, как и комнату, в которой будет проводиться работа.

Если в комнате есть мебель, ее нужно укрыть пленкой и затем зафиксировать пленку бумажным скотчем. То же самое нужно сделать с полом и соседними с рабочей стеной поверхностями. Если на рабочей стене есть розетки, выключатели, светильники, их тоже нужно закрыть пленкой и бумажным скотчем. Это сэкономит вам время после завершения работы. Необходимо будет только снять пленку, не отмывая все поверхности.

Кисти лучше выбрать с синтетической щетиной, причем нескольких размеров и форм. Пригодится и поролоновый валик, если нужно закрасить участок одним цветом.

Оцените состояние рабочей стены и загрунтуйте ее для лучшего сцепления краски с поверхностью.

Для настенной росписи больше всего подходят акриловые краски на водной основе, так как они достаточно яркие, не пахнут, быстро сохнут и поддаются корректировке в процессе росписи. Выберите уже готовый оттенок или заколеруйте краску в нужный вам цвет, также можно приобрести краску и колер для самостоятельной колеровки.

Теперь начинаются основные работы. Выбираем тематику настенного рисунка и приступаем к эскизированию — тонкими линиями от руки или при помощи трафарета наносим контур изображения. Оцениваем качество нанесения и исправляем недочеты, при необходимости. Далее краской проходим по контуру рисунка, после чего заполняем его полностью. Обратите внимание на то, что после высыхания первого слоя, может понадобится нанесение второго слоя, чтобы на рисунке не было проплешин и изображение было насыщенным.

Для того, чтобы рисунки на стене не боялись влажной уборки, их следует покрыть матовым лаком при помощи валика.