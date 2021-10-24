Москва стала лучшим туристическим городом Европы по версии World Travel Awards

Российская столица победила в номинации «Лучшее туристическое направление в Европе. Город», обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену.
Комитет по туризму города Москвы взял премию в номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма».
Санкт-Петербург также получил награду на европейском этапе. Он стал «Лучшим туристическим направлением для изучения исторического наследия». Петербургскому комитету по развитию туризма присудили награду в категории «Лучшая в Европе маркетинговая кампания» за «Петербургское гостеприимство/Безопасный туризм».
Источник: incrussia.ru