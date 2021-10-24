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Москва стала лучшим туристическим городом Европы по версии World Travel Awards
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Сегодня в 12:05

Москва стала лучшим туристическим городом Европы по версии World Travel Awards

Российская столица победила в номинации «Лучшее туристическое направление в Европе. Город», обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену.

Комитет по туризму города Москвы взял премию в номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма».

Санкт-Петербург также получил награду на европейском этапе. Он стал «Лучшим туристическим направлением для изучения исторического наследия». Петербургскому комитету по развитию туризма присудили награду в категории «Лучшая в Европе маркетинговая кампания» за «Петербургское гостеприимство/Безопасный туризм».

Источник: incrussia.ru

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