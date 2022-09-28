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Мороженое Fresco. Как устроен бренд, который любят кыргызстанцы
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Город Бишкек

Сегодня в 17:45

Мороженое Fresco. Как устроен бренд, который любят кыргызстанцы

Компания Fresco основана в Бишкеке в 2012 году и на протяжении 10 лет предлагает жителям города вкусное мороженое. Рассказываем подробнее о работе бренда.

Алима Исманкулова, учредитель проекта @frescokg

Алима Исмакулова

О бренде

Мороженое Fresco — это известный бренд в Кыргызстане. В Бишкеке мы представлены в восьми Торгово-развлекательных центрах в виде фирменных корнеров, в 40 магазинах у дома, а также в сегменте HoReCa — в 50 ресторанах, например, IWA, отель Sheraton, в сетях «Майрам»: Social Coffee, Friends, Dolce Vita.

Мы создаем мороженое из продуктов Центрально-Азиатской корзины: молоко из Алматы, клубника с полей Кыргызстана, орехи из Ферганской долины. Все ингредиенты обрабатываются вручную и перерабатываются на современном итальянском оборудовании.

Fresco мороженное

Наша особенность в том, что мы внимательно прислушиваемся к клиентам. Благодаря этому компания производит качественный продукт и увеличивает разнообразие предлагаемых вкусов.

Мы открыты к сотрудничеству и предлагаем партнерство с брендом Fresco опытным и начинающим предпринимателям. Они смогут открыть франшизные точки Fresco. Уникальность франшизы в том, что вся организация идет под ключ от одного поставщика. Мы подготовили максимально комфортное решение для заинтересованных.

Кто выбирает Fresco

К нам приходят разные люди: красивые, счастливые, свободные, творческие, гурманы и веганы. Все их объединяет вкус к жизни, любовь к качеству, намерение питаться правильно и быть здоровыми. Они ищут достойный продукт и получают его у нас.

Как бренд влияет на город

Мы задаем ритм жизни города. Скрашиваем каждый день и каждый праздник незабываемым вкусом. Fresco — это стиль жизни.

Наш проект известен и успешен, потому что мы любим то, что делаем. И это главная формула успеха. Мы не гонимся за количеством и не идем на компромисс в вопросе производимого мороженого.

Fresco мороженное

Лучшие ингредиенты, любовь и трудолюбие позволяют нам быть там, где мы находимся.

Увлеченность своим делом, внимание к потребностям покупателей, стремление к совершенствованию продукта и процессов позволяет компании развиваться и быть в топе предпочтений жителей города.

О планах бренда

Сегодня интересное и непредсказуемое время, когда, с одной стороны, ты подстраиваешься к постоянным изменениям, а с другой — пользуешься новыми открывающимися нишами на рынке.

Поэтому в планах — рост и территориальная экспансия за пределы Кыргызстана и Казахстана, расширение линейки продуктов под брендом Fresco.

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#бизнес #кыргызстан #бишкек #город24 #fresco
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