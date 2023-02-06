Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
morgan-nevill-snimet-dokumentalku-o-zhizni-pola-makkartni-posle-raspada-the-beatles
Морган Невилл снимет документалку о жизни Пола Маккартни после распада The Beatles
57
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:00

Морган Невилл снимет документалку о жизни Пола Маккартни после распада The Beatles

Американский режиссер Морган Невилл снимет новый документальный фильм про участника группы The Beatles и 16-кратного обладателя «Грэмми» Пола Маккартни.

Картина будет посвящена жизни Маккартни уже после распада группы в 1969 году. Фильм расскажет о том, как артист создавал новую музыку, которая в конечном счете станет определяющим саундтреком всего десятилетия.

Одной из основных сюжетных линий фильма станет история взаимоотношений Пола и Линды Маккартни. Создатели обещают показать фотографии из личного архива супругов Маккартни.

Рабочее название фильма — Man on the Run. Дата выхода картины пока неизвестна.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #фильм #чтопосмотреть #документальныйфильм #thebeatles
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Post Malone и The Weeknd выпустили клип на песню One Right Now
861
Кыргызстанец Дастан Лепшаков стал чемпионом мира по бильярдному спорту
729
Новости на 8 сентября: Race Nation Burabay и награда для YouTube-каналов со 100 млн п...
1050
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.