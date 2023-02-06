Морган Невилл снимет документалку о жизни Пола Маккартни после распада The Beatles

Американский режиссер Морган Невилл снимет новый документальный фильм про участника группы The Beatles и 16-кратного обладателя «Грэмми» Пола Маккартни.

Картина будет посвящена жизни Маккартни уже после распада группы в 1969 году. Фильм расскажет о том, как артист создавал новую музыку, которая в конечном счете станет определяющим саундтреком всего десятилетия.

Одной из основных сюжетных линий фильма станет история взаимоотношений Пола и Линды Маккартни. Создатели обещают показать фотографии из личного архива супругов Маккартни.

Рабочее название фильма — Man on the Run. Дата выхода картины пока неизвестна.

Источник: daily.afisha.ru