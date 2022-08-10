Монетизация, поддержка и удобная платформа: как и зачем видеоблогеры переходят на Aitube

Aitube — это казахстанский видеохостинг, который начал работу в 2019 году. За этот период площадка набрала популярность среди сообщества. Рассказываем, что интересного есть на платформе.





Икрам Сулейманов, 38 лет, город — Балхаш, блогер, @paranormalgothic, aitube





Как пришел к Aitube

Я начал свой путь блогера на YouTube в 2015 году.

Видеохостинг Aitube стал для меня открытием. Здесь отличные условия по монетизации контента. Площадка поддерживает авторов: как начинающих, так и опытных.

Aitube постепенно набирает активную аудиторию. Уверен, что в скором времени проект станет востребованным в Казахстане.

О преимуществах и недостатках

На Aitube есть высокая вероятность вывести канал на высокий уровень дохода. Здесь почти нет конкуренции — это на руку начинающим блогерам.

На площадке отличная техническая поддержка

На площадке отличная техническая поддержка. Сотрудники хостинга быстро решают любые вопросы. В чате отвечают живые люди. Это дает уверенность, что вы сможете решить свою проблему.

При этом есть несколько технических моментов, которые нужно «допилить»: теги, расширенная авторская настройка личного кабинета, продвижение роликов во внешние ресурсы.

О способах монетизации

Aitube позволяет монетизировать контент несколькими способами:

– официальная монетизация. Подключается без каких-либо условий. Достаточно выкладывать ролики

– прямая реклама автора. В этом случае вы можете рекомендовать подписчикам собственные товары или услуги. Это позволяет генерировать дополнительный источник продаж

– реклама партнерских офферов. В интернете есть специальные сайты, где можно найти проекты, которые предлагают деньги за рекламу в роликах.

Советы начинающим

Главное — начать. Бояться не стоит. Ошибок не избежать, но со временем вы все поправите.

На первом этапе рекомендую думать не о заработке, а о контенте. Если вы создаете интересные ролики, аудитория придет сама.

Атхам Сайдулаев, 24 года, город — Алматы, digital-продюсер, режиссер, @saydullaeev, aitube





Как пришел к Aitube

Я продюсер компании Kak Budto Entertainment. Мы создаем юмористический контент на казахском языке на площадках YouTube, Instagram, TikTok. С нами работают более десяти блогеров с аудиторией от 100 000 до нескольких миллионов подписчиков.

С Aitube начали работу в прошлом году. Они заметили контент, который мы делаем. Поверили в нас и поддержали. В рамках сотрудничества будем выпускать веб-сериал «Жол» из восьми серий.

О преимуществах и недостатках

Во многих странах мира существуют собственные стриминговые площадки, на которых авторы могут заработать. В Казахстане первым таким проектом стал Aitube. Мы работаем с этой площадкой, потому что раньше в стране такого не было.

Aitube может оказать финансовую помощь начинающим авторам

Одно из преимуществ платформы — здесь можно выпускать контент на казахском языке, который поймут люди с местным менталитетом.

Aitube может оказать финансовую помощь начинающим авторам. Главное — создавать хороший контент.

Будет здорово, если площадка оптимизирует ленту рекомендаций, чтобы авторы могли набирать просмотры органично.

О способах монетизации

На Aitube существует официальная система монетизации. При ее подключении перед вашими роликами будут показывать небольшую рекламу. За это площадка получает деньги от рекламодателей и делится ими с автором.

В нашем случае монетизация подключилась через два-три месяца после начала работы.

Советы начинающим

Aitube — отличная площадка для тех, кто любит создавать контент.

При этом видеохостинг еще молодой. У него есть своя аудитория, но не такая большая. На первом этапе советую привлекать подписчиков из других площадок и социальных сетей.

Акжол Ахметжамиев, 27 лет, город — продюсер, @akhmetzhamiev, youtube





Как пришел к Aitube

Я представляю команду BayGUYS. Мы делаем контент на казахском языке с 2022 года. Создаем пародии на казахстанские и голливудские фильмы.

Мы размещали свои ролики на YouTube. Но на глобальной площадке нельзя запустить рекламу на контент на казахском языке, а значит, нельзя монетизировать.

Это стало одной из причин, почему мы публикуемся на Aitube. Мы были рады поддержать казахстанскую платформу. Также увидели, что многие отечественные веб-сериалы публикуются именно здесь.

О преимуществах и недостатках

Преимущество Aitube в том, что команда поддержки находится рядом. Не приходится долго ждать ответа на запросы. Чувствуется, что каждый клиент важен. Получаешь внимание и поддержку.

Я доволен функционалом платформы. В будущем хотелось бы иметь в арсенале адаптационный плеер под вертикальные видео. Интересно увидеть инструменты, которых нет на YouTube. Например, встроенный магазин для продажи мерча или функцию принятия донатов — у нас она не доступна.

О способах монетизации

Монетизация контента подключается автоматически. Все, что нужно — открыть канал и загружать интересный контент.

Монетизация контента подключается автоматически

Видеохостинг дает возможность зарабатывать до 600 тенге за 1000 просмотров. Если контент загружается на платформу эксклюзивно, то автор может заработать до 2000 тенге за 1000 просмотров и покрывать до 50% затрат на производство контента. Такая опция предоставляется по согласованию с контент-дирекцией площадки.

Дополнительно можно интегрировать рекламу или завести спонсоров.

Советы начинающим

На Aitube много свободных ниш. Стоит заходить уже сейчас. Возможно, именно ваш контент будет интересен зрителю.

Для начала стоит выбрать формат: видео — влог, интервью, обучающие видео или обзоры. Возможно, вы снимаете сериалы или у вас хорошо получается делать что-то руками. Тогда в роликах можно делиться советами и личным опытом.

Нужно перебороть страх «пустого холста» и начать снимать контент хотя бы на мобильный телефон.

Главное — не спецэффекты, а контент. Придерживайтесь чистоты, чтобы не было дрожания картинки, посторонних шумов и лишних объектов в кадре.

Не забудьте подготовить «цепляющие» обложки для видео, канала и профиля. Рекомендуемое разрешение — 1280х720 пикселей в разрешении JPG или PNG и не более трех мегабайтов.

Многие смотрят видео без звука. Поэтому для удобства зрителя можно подготовить файл с субтитрами. Не забудьте добавить до пяти релевантных тегов в процессе загрузки видео.

После загрузки стоит сообщить о новом видео в других социальных сетях, чтобы аккумулировать трафик.