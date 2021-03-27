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Молодые и успешные: как стать генеральным директором до 30 лет
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27.03.2020

Молодые и успешные: как стать генеральным директором до 30 лет

Георгий Соловьев, 31 год, сооснователь и CEO Skyeng, @george.slv


george.slv

Создал компанию Skyeng, будучи студентом, в 2012 году вместе с партнерами. В 2014 году стартап запустил свою платформу обучения Vimbox.

В 2020 году количество пользователей ресурса составило более 100 тысяч человек.


Рафаэль Абрамян, СЕО Rambler Group


rambler_group

Рафаэль Абрамян занял должность генерального директора компании в 2019 году в 29 лет. В результате попал в число номинантов списка Forbes «30 до 30».

Cтал лауреатом премии «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций».


Марк Тен, 29 лет, CEO Sports.ru, @marc_ten


marc_ten

Марк Тен попал на работу в sports.ru не с первой попытки. Его приняли, когда услышали, что он хочет стать Chief Product Officer компании. В результате получил предложение стать CEO в апреле 2019 года.


Марк Саневич, 27 лет, генеральный директор и сооснователь компании BestDoctor, @mrsanevich


mrsanevich

BestDoctor — это технологичный ДМС для компаний с системой управления здоровьем сотрудников. Марк с партнером Михаилом Беляндиновым создали компанию в 2015 году.

В 2020 году вошли в список Forbes «30 до 30» в направлении «Бизнес».


Маргарита Римек, 27 лет, СЕО и соучредитель стартапа Pix


rimek.jpg
Источник фотографии: evo.business

Украинский стартап Pix производит анимированные рюкзаки. В такой рюкзак встроен LED-экран, куда можно выводить изображение через приложение на смартфоне.


Павел Матвиенко, 28 лет, CEO и основатель RetargetApp


Павел Матвиенко, 28 лет, CEO и основатель RetargetApp.jpg
Источник фотографии: mc.today

RetargetApp — приложение, которое помогает автоматизировать рекламные кампании. Среди партнеров компании — Shopify, Facebook и Google. Среди пользователей более 5000 интернет‑магазинов, большая часть которых находится в США.


Виктория Торгунакова, 29 лет, генеральный директор «Тикетон», @victoriatorgy


victoriatorgy

Виктория занималась развитием проектов в сфере электронной коммерции и писала диссертацию на эту тему, когда ей предложили подать кандидатуру на позицию генерального директора «Тикетон». На тот момент стартап состоял из четырех человек. С 2015 года компания добилась больших успехов.


Мурат Алиханов, 29 лет, СЕО стартапа 1Fit


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1Fit — это компания, которая была создана в 2018 году. Она предоставляет клиентам единый фитнес-абонемент, по которому человек может заниматься в залах-партнерах по всему городу.

Сейчас проект работает в Алматы и Нур-Султане. В планах запуститься в Москве.


Фарангиза Шукашева, 26 лет, CEO Neupusti.net, CEO ZimaBlue, @gizadiza


gizadiza

Фарангиза — сооснователь популярной площадки для поиска образовательных и карьерных возможностей по всему миру Neupusti.net.

Второй проект — креативное агентство ZimaBlue.


Искандер Рахманбердиев, 29 лет, сооснователь и CEO ORBI, facebook


Искандер Рахманбердиев, 29 лет, сооснователь и CEO ORBI.jpg

ORBI — казахстанский стартап, который создает продукт ORBI Prime. Это первые в мире очки для видеосъемки в формате 360 градусов.

Компания находится в Кремниевой долине, ее целевая аудитория — жители США.

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