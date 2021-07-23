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«Мне скучно развиваться в одном направлении», — 10 карьерных советов от руководителей
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Сегодня в 20:46

«Мне скучно развиваться в одном направлении», — 10 карьерных советов от руководителей

Руководители крупных компаний рассказали, какие качества нужно развивать, чтобы расти по карьерной лестнице и быть успешным руководителем.


1. Занимайте проактивную позицию


Нариман Мукушев, город — Нур-Султан, управляющий директор Halyk Bank

BI Innovations

Я всегда задавал вопросы, искал более эффективные пути и решения. Благодаря этой активной позиции рос по карьерной лестнице. Сложился не только как специалист в IT, но и управленец — стал руководителем управления, имел в подчинении около 40 человек.


2. Развивайте навык коммуникации


Нариман Мукушев, город — Нур-Султан, управляющий директор Halyk Bank

Руководитель должен учиться коммуникации — это качество, которое никогда не помешает. На мой взгляд, еще один важный навык — искусство презентации, навык публичных выступлений. Это помогает двигать свои идеи вперед, доносить свои мысли до окружающих.


3. Проявляйте интерес и любопытство


Александр Бондаренко, город — Караганда, директор компании Wooppay

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Мне нравится погружаться во все новое, изучать аспекты любой деятельности. Мне скучно развиваться в одном направлении. Поэтому путь узкоспециализированного профессионала мне не подходил, и я решил развиваться вертикально — как менеджер.


4. Постоянно обучайтесь


Шерзод Махмудов, город — Ташкент, коммерческий директор сети магазинов korzinka.uz

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Мне помогло то, что я всегда учился. Наша компания в Узбекистане всегда была лидером и инноватором, и, чтобы соответствовать этому уровню, нужно постоянно развиваться, пробовать новое, изучать мировой опыт.


5. Развивайте эмоциональный интеллект


Азамат Османов, город — Алматы, председатель правления Magnum Cash&Carry

руководитель

Важен эмоциональный интеллект. Искусство руководителя — собрать вокруг себя сильных людей, которые разбираются в своем направлении, и остаться для них лидером. Находить для них мотивацию и двигать компанию вперед.

Еще одно важное качество — умение принимать обратную связь. Все достижения могут потерять ценность, если лидер ставит свое эго выше интересов компании и не умеет принимать обратную связь.


6. Стремитесь быть экспертом в своей отрасли


Елена Цурка, город — Алматы, старший менеджер департамента налогов и права, «Делойт» в Казахстане

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Для меня, прежде всего, важно быть экспертом в какой-либо области. Думаю, навыки управления должны быть надстройкой над экспертными качествами сотрудника, а не существовать отдельно. По крайней мере, это важно для работы в консалтинге.


7. Не бойтесь принимать решения и брать на себя ответственность


Олег Вислевский, город — Бишкек, коммерческий директор компании «Шоро»

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Нужно обладать определенной смелостью и решительностью. Даже если ты не знаешь, какой выбор правильный, его нужно сделать. Потому что действие всегда порождает результат, а простой ведет к стагнации.

Сегодня сложно предугадать все и построить долгосрочную стратегию. Каждый момент времени что-то происходит. Поэтому мне близок подход MVP: если твое решение обладает хотя бы минимальной ценностью — действуй. А дальше подскажет рынок.


8. Максимально погружайтесь в процессы компании


Айдос Жумагулов, город — Алматы, советник совета директоров АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»

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У меня есть формула, которую я применяю к руководителям. Базовый набор лидера: стратегическое мышление, аналитические способности, ориентир на результат, эмоциональный интеллект, умение мотивировать команду. Все это априори должно быть у управленца.

Но есть и другая категория — эффективный руководитель. В моем понимании это человек, который вовлечен в процессы и имеет логическое понимание тех продуктов, которые он строит. Лидер должен детально понимать, что происходит в его компании. В ином случае он получит не тот продукт, который ожидает. Проблемы масштабирования всегда связаны с тем, что руководитель делегирует задачи, но не принимает активного участия в развитии своего продукта. А это важно и нужно для результативности и эффективности.


9. Сформируйте свою команду и создавайте возможности для ее развития


Галим Хусаинов, глава АО «Банк ЦентрКредит»

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Стать лидером, которого все боятся — простая задача. Но в такой команде люди не развиваются. А в хорошем коллективе специалисты постоянно прогрессируют, развивают свои компетенции. Поэтому самое главное в работе руководителя — давать другим людям возможность расти и создавать соответствующую среду для этого роста. Я хочу, чтобы в нашей компании люди самостоятельно принимали правильные решения, работали на достижение результата. Системы, где все решения принимает один человек — уязвимы.


10. Формулируйте четкие цели и доносите их команде


Сергей Лещенко, город Алматы, генеральный директор Microsoft Kazakhstan

майкрософт

Быть руководителем, для меня значит, прежде всего заботиться о команде. Задача руководителя — сформулировать цель и прояснить ее с ключевыми участниками. Далее командно вырабатывать и внедрять решения, задающие правильный вектор развития компании с учетом ее сильных сторон, целей, тенденций рынка и ценностей бизнеса, и не бояться брать на себя ответственность за эти решения. От того, насколько лидер способен оценить текущую ситуацию и предугадать тренды, быстро адаптироваться самому и облегчить процесс адаптации к новшествам своей команде, зависит стабильность функционирования бизнеса.

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