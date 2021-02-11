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Мишель Обама выпустит детское кулинарное шоу на Netflix
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Сегодня в 11:27

Мишель Обама выпустит детское кулинарное шоу на Netflix

Бывшая первая леди США Мишель Обама запустит на стриминговом сервисе Netflix детское кулинарное шоу «Ваффлс + Моти».

Программа выйдет на 16 марта и будет состоять из 10 эпизодов. Обама не только снялась в передаче, но и выступила ее исполнительным продюсером.

В шоу Обама выступит владелицей «причудливого супермаркета», а ее напарниками станут куклы Ваффлс и Моти, которые работают в ее магазине. Вместе персонажи будут путешествовать в волшебной тележке для покупок и искать ингредиенты для своих блюд по всему миру.

Источник: daily.afisha.ru

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