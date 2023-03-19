Microsoft внедряет искусственный интеллект в Word, Excel и PowerPoint

Компания Microsoft объявила, что добавила функции с поддержкой искусственного интеллекта, получившие название Copilot, в свои некоторые сервисы.

Глава Microsoft 365 Джаред Спатаро отметил, что Copilot не всегда будет прав, но тем не менее сможет натолкнуть на какие-то идеи. По его словам, для создания инструмента компания не просто подключила ChatGPT к Microsoft 365, а объединила приложения для работы, Microsoft Graph и GPT-4 от OpenAI.

Copilot для приложений и служб Microsoft будет появляться в виде чат-бота на боковой панели для генерации текста в Word, создания презентаций PowerPoint или сводных таблиц Excel. Copilot поможет при подготовке к собранию в Microsoft Teams, сообщит об обновлениях по связанным проектам и организационных изменениях.

Источник: tengrinews.kz



