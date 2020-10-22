Microsoft стала партнером SpaceX для создания облачной сети на основе спутников Starlink

Microsoft договорилась о партнерстве с SpaceX Илона Маска для создания облачной сети на основе космических спутников системы Starlink.

Партнеры хотят обеспечить «надежную связь» между наземными станциями, в частности, дата-центром Azure Modular Data Center (MDC) и облаком благодаря доступу к глобальной спутниковой системе. MDC — автономный транспортируемый ЦОД, который позволяет получить доступ к вычислительным мощностям облака Azure в любых условиях, пояснили в компании.

Также Microsoft расширила партнерство с одним из крупнейших мировых спутниковых операторов SES. Партнеры объединят возможности спутника средневысотной околоземной орбиты и работу MDC.

Сотрудничество со спутниковыми операторами позволяет обеспечить надежное и безопасное подключение MDC за счет предоставления резервного канала при перебоях в основной сети.

Microsoft будет помогать подключать и развертывать новые сервисы с помощью Starlink и других спутников. Инициатива нацелена на бизнес и правительственные космические предприятия.

Цель Microsoft — создать безопасные сети, связывающие облачную, наземную и космическую инфраструктуру, накапливать и анализировать огромные объемы данных. Например, система Microsoft сможет помочь в наблюдении за космическим мусором, контролировать орбиты коммерческих спутников и предупреждать о ракетах.

Источник: vc.ru