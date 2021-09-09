Microsoft представила персонализированную новостную ленту Microsoft Start





Сервис создан на основе агрегатора новостей Microsoft News — MSN.com. Приложение Microsoft News на iOS и Android будут обновлены и переименованы в Microsoft Start.





Пользователи смогут персонализировать свою ленту, выбрав нужный алгоритм с понравившимися изданиями, статьями. Также сервис предлагает информационные карточки с обновленной информацией о погоде, финансах, спорте и дорожном движении.





Лента доступна на странице новой вкладки Microsoft Edge, в виджете панели задач «Новости и интересы» в Windows 10 и в новом интерфейсе виджетов в Windows 11.