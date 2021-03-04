Microsoft представила новую платформу смешанной реальности Mesh

В рамках онлайн-конференции Ignite 2021 компания Microsoft представила новую платформу Mesh для взаимодействия в смешанной реальности.

Microsoft Mesh позволяет создать у пользователей полное ощущение присутствия, даже если они находятся далеко друг от друга.

Пользователи могут взаимодействовать с 3D-контентом или друг с другом через приложения с поддержкой Mesh на любой платформе или устройстве.

Microsoft Mesh позволит географически отдаленным командам проводить совместные встречи, осуществлять сеансы виртуального проектирования, а также учиться и просто общаться.

Изначально люди будут представлены в виде аватара, с помощью которого можно выражать эмоции. Со временем в системе появится возможность использовать голограммы в режиме реального времени — так называемые «холопортации».

Источник: rb.ru