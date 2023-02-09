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Microsoft позволит сторонним компаниям создавать собственных чат-ботов на основе ChatGPT
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Сегодня в 10:00

Microsoft позволит сторонним компаниям создавать собственных чат-ботов на основе ChatGPT

Microsoft планирует представить технологию для компаний, школ и правительственных учреждений, которая позволит им создавать собственных чат-ботов.

При помощи технологии можно будет не только создавать новых ботов, но и совершенствовать уже существующих. Логотипы Microsoft и OpenAI в созданных ботах можно будет удалить.

Кроме того, чат-боты будут указывать ссылки на источники, откуда берут информацию.

Microsoft предоставит корпоративным клиентам инструменты для оценки расходов и управления ими.

Источник: vc.ru

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