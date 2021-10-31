Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Microsoft обгоняет Apple и становится самой дорогой публичной компанией в мире. Сейчас рыночная капитализация компании Билла Гейтса составляет $2,49 триллионов против $2,48 триллионов Apple.

Стоимость Apple упала после новостей о выручке компании в минувшем финансовом квартале. Несмотря на рекордные значения, Apple не смогли оправдать ожидания инвесторов. По словам финансового директора компании Луки Маэстри, Apple в итоге недополучила более $6 миллиардов из-за проблем в цепочках поставок микросхем.

Несмотря на это, выручка Apple по итогам фингода компании выросла на 33% и составила $365,82 миллиарда, чистая прибыль — на 65%, до $94,68 миллиардов. При этом акции компании упали более чем на 3% после закрытия торгов.

Microsoft отчиталась за третий квартал 2021 года: по сравнению с показателями прошлого года выручка компании выросла на 22%, до $45,3 миллиарда, а чистая прибыль — на 48%, до $20,5 миллиарда. Microsoft смогли превзойти ожидания инвесторов, ее акции выросли на 2%.

Источник: incrussia.ru