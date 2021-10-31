Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
microsoft-obognala-apple-i-stala-samoy-dorogoy-kompaniey-v-mire
Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире
90
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:19

Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Microsoft обгоняет Apple и становится самой дорогой публичной компанией в мире. Сейчас рыночная капитализация компании Билла Гейтса составляет $2,49 триллионов против $2,48 триллионов Apple.

Стоимость Apple упала после новостей о выручке компании в минувшем финансовом квартале. Несмотря на рекордные значения, Apple не смогли оправдать ожидания инвесторов. По словам финансового директора компании Луки Маэстри, Apple в итоге недополучила более $6 миллиардов из-за проблем в цепочках поставок микросхем.

Несмотря на это, выручка Apple по итогам фингода компании выросла на 33% и составила $365,82 миллиарда, чистая прибыль — на 65%, до $94,68 миллиардов. При этом акции компании упали более чем на 3% после закрытия торгов.

Microsoft отчиталась за третий квартал 2021 года: по сравнению с показателями прошлого года выручка компании выросла на 22%, до $45,3 миллиарда, а чистая прибыль — на 48%, до $20,5 миллиарда. Microsoft смогли превзойти ожидания инвесторов, ее акции выросли на 2%.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#apple #microsoft #компании #самаядорогая #прибыль
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Comedy Club в Астане
3932
Илон Маск думает, как заставить автомобиль взлететь
814
Казахстанских школьников начнут обучать основам электронного правительства
1151