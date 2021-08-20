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Microsoft анонсировала обновленный Paint в Windows 11
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Сегодня в 11:14

Microsoft анонсировала обновленный Paint в Windows 11

В Microsoft Paint был изменен внешний вид и некоторые функции для Windows 11.

В ближайшее время приложение появится у участников программы тестирования продуктов Windows.

В обновленном Paint можно заметить элементы дизайна Windows 11, такие как закругленные углы, WinUI, Fluent Design и новые современные штрихи. Также появился «темный режим».

Изменилось меню «Панель команд». Функции «Файл», «Просмотр», «Сохранить» и «Отменить» теперь расположены в верхнем левом углу, а такие параметры, как «Буфер обмена», «Изображение», «Инструменты», «Кисти», «Формы», «Размер» и «Цвета», теперь отображаются в едином стиле.

Источник: vc.ru

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#дизайн #технологии #windows #paint
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