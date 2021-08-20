Microsoft анонсировала обновленный Paint в Windows 11

В ближайшее время приложение появится у участников программы тестирования продуктов Windows.
В обновленном Paint можно заметить элементы дизайна Windows 11, такие как закругленные углы, WinUI, Fluent Design и новые современные штрихи. Также появился «темный режим».
Изменилось меню «Панель команд». Функции «Файл», «Просмотр», «Сохранить» и «Отменить» теперь расположены в верхнем левом углу, а такие параметры, как «Буфер обмена», «Изображение», «Инструменты», «Кисти», «Формы», «Размер» и «Цвета», теперь отображаются в едином стиле.
Источник: vc.ru