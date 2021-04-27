Michael Kors, Calvin Klein, Guess: кто поможет заказать вещи из США

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Магазин Ольги Манасян и ее сестры Саши Югай. Ольга и ее дочь, Софи, живут в Лос-Анджелесе, где лично отбирают лучшие вещи и аксессуары для своих покупателей. Девушки активно работают над сервисом и ассортиментом.









У Динары можно не только заказать нужную вещь из Штатов, но и обучиться всем тонкостям заказа товаров из США. А после, если захотите, сможете открыть свой собственный магазин. Кроме того, Динара в своем блоге делиться различными лайфхаками онлайн-покупок и рассказывает, как сэкономить или получить подарки.









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Магазин коуч-эксперта онлайн-шопинга Назерке. Как говорит девушка, она открыла США нашим соотечественницам, так как уже много лет занимается онлайн-шопингом. Назерке обучает этому направлению и, главное, помогает после обучения, проводит не только онлайн, но и офлайн-встречи.









Салтанат — мама двоих детей. Нигде не обучаясь, самостоятельно научилась заказывать вещи из США для своей семьи. Постепенно друзья и родственники стали совершать заветные покупки через девушку. Так к ней и пришла идея открыть собственный онлайн-магазин.