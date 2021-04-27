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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Michael Kors, Calvin Klein, Guess: кто поможет заказать вещи из США
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Сегодня в 15:50

Michael Kors, Calvin Klein, Guess: кто поможет заказать вещи из США

Michael Kors, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Guess - всем модницам и модникам хорошо знакомы эти названия и, наверное, нет человека, который не был бы рад какой-нибудь вещице от популярных брендов. Мы составили список байеров, через которых вы сможете купить настоящие брендовые вещи прямиком из Штатов.


@momsbox


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Магазин Ольги Манасян и ее сестры Саши Югай. Ольга и ее дочь, Софи, живут в Лос-Анджелесе, где лично отбирают лучшие вещи и аксессуары для своих покупателей. Девушки активно работают над сервисом и ассортиментом.


@dinara_kz_life


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У Динары можно не только заказать нужную вещь из Штатов, но и обучиться всем тонкостям заказа товаров из США. А после, если захотите, сможете открыть свой собственный магазин. Кроме того, Динара в своем блоге делиться различными лайфхаками онлайн-покупок и рассказывает, как сэкономить или получить подарки.


@swa_america


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Айна в сторис выкладывает интересные обзоры из Лос-Анджелеса. Также вы легко можете выбрать понравившийся товар на любом американском сайте или из обзоров девушки, после чего заказать его. Айна гарантирует надежную доставку.


@zakazhi_online


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Нурия живет в Нью-Йорке и вот уже девять лет занимается онлайн-шопингом. За это время Нурия наработала огромную благодарную аудиторию, которая всегда возвращается к ней за покупками. Ведь девушка находит самые лучшие товары по демократичным ценам.


@nofake.brands


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Магазин коуч-эксперта онлайн-шопинга Назерке. Как говорит девушка, она открыла США нашим соотечественницам, так как уже много лет занимается онлайн-шопингом. Назерке обучает этому направлению и, главное, помогает после обучения, проводит не только онлайн, но и офлайн-встречи.


@from.USA.store


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Салтанат — мама двоих детей. Нигде не обучаясь, самостоятельно научилась заказывать вещи из США для своей семьи. Постепенно друзья и родственники стали совершать заветные покупки через девушку. Так к ней и пришла идея открыть собственный онлайн-магазин.

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