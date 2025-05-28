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Международный аэропорт «Манас» сменит IATA-код
Новости Центральной Азии и мира

19.05.2025

Международный аэропорт «Манас» сменит IATA-код

С 9 августа 2025 года международный аэропорт «Манас» официально изменит свой трехбуквенный код IATA — с FRU на BSZ.

Коды IATA используются во всем мире для идентификации аэропортов в авиабилетах, багажных бирках и информационных системах. Замена кода требует технической и организационной подготовки от всех участников авиационной отрасли.

Источник: 24.kg

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#аэропорт #кыргызстан #бишкек #самолет #изменения
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