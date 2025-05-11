Международная премия Brand Awards International 2024

3 мая в гостинице Hyatt Regency Tashkent прошла VIII премия для брендов Brand Awards International в программе которой: мастер-класс для владельцев бизнеса «Колесо баланса предпринимателя», ABC show, Церемония награждения обладателей премии.



Известная в Узбекистане премия «Бренд года» в этом году обновила название, логотип, формат и стала международной наградой, которая вручается ее участникам за бизнес-достижения в 2024 году.



Организаторы премии — «Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан», «Маркетинговая ассоциация Узбекистана».



Цель любого владельца бизнеса — создать продукт и донести его ценность до каждого потребителя. Самым лучшим инструментом на этом пути является формирование надежного и известного бренда, который помогает каждому потребителю удовлетворить свои самые изысканные потребности.



Для этого владельцы бренда должны упаковать в понятной для своего потребителя форме его основные ценности, на которые в первую очередь обращают внимание постоянные и преданные клиенты, для которых название продукта не пустой звук, а настоящее качество, комфорт и удобство.



Для этих целей организаторы премии Brand Awards International подготовили оптимальный формат участия и представления самых важных достижений брендов и определения их стоимости. На основе определенных качественных и количественных характеристик бренда потребитель может получить самую важную информацию о достижениях бренда за прошедший год с точки зрения его ценности и надежности в будущем.



Уникальность премии Brand Awards International в том, что она не только позволяет брендам фиксировать свои достижения, но и впервые бренды в Узбекистане получили возможность подсчета своей индикативной стоимости, который осуществила независимая инвестиционно-консалтинговая компания Gafurov Kardash and Partners. Бренды получили еще одну важную метрику успешности своего бизнеса по международным стандартам.



Диёр Мирзаахмедов, председатель правления Маркетинговой ассоциации Узбекистана

Премия Brand Awards International помогает брендам рассказать о своих ценностях, а потребителям — сделать осознанный выбор. Мы создали удобный формат для демонстрации достижений брендов. Благодаря этому потребители получат важную информацию о ценности и надежности брендов. Бренд — это не только логотип, бренд — это ясная стратегия развития компании и продукта на ближайшие годы, понятная и разделяемая потребителями.

С 10:00 до 16:00 для собственников и руководителей бизнеса прошел мастер-класс «Колесо баланса предпринимателя» с участием международных экспертов.



Среди спикеров:

Татьяна Спурнова, автор теории предпринимательских кризисов основатель консалтинговой группы The-Changers, куратор мастер-классов — Россия.

Бизнес ментор, стратег, независимый директор, которому доверяют главы корпораций и министерств. Преподаватель MBA программ, фасилитатор стратегических сессий.

Опытный предприниматель, более 20 лет в бизнесе — среди проектов — №4 событийное агентство мира, сервис медицинской поддержки Health Council. В 2019 году вошла в топ-20 бизнес женщин России.

Тема: Стратегия, финансы

Айкерим Аяп, международный бизнес-тренер, автор книги «Твой первый миллион в продажах» — Казахстан.

В продажах как предприниматель 25 лет. Коуч и руководитель ACADEMIYA PRODAJ AYQERIM AYAP. Владельца апарт-отеля Barys в Алматы. Консультант предпринимателей ЕБРР. Обучила продажам более 5000 человек. Автор книги бестселлера «Твой первый миллион в продажах».

Тема: Увеличение продаж

Алена Владимирская, сооснователь сервиса Facancy и «Лаборатория карьеры Алены Владимирской» — Узбекистан. Самый популярный хэдхантер в России.Экспертиза в IT/Digital и инновационном бизнесе. Основатель рекрутингового агентства, специализирующегося на HeadHunting и executive search. Алена имеет уникальные навыки закрытия самых непростых вакансий, что и позволило отметить ее как выдающегося рекрутера в России и Европе. Несколько раз Forbes отмечал ее среди самых известных предпринимателей-женщин России.

Тема: Актуальные вопросы HR для руководителей бизнеса

Диер Мирзаахмедов, председатель правления Маркетинговой ассоциации Узбекистана — Узбекистан.

Предприниматель, маркетолог, консультант. Организатор: Недели маркетинга и рекламы ADWEEK, Премии «Бренд года», Премии Brand Awards International, Международного бизнес-форума MAKON Marketing Forum, Ташкентского фестиваля рекламы TAF!, Tashkent Digital Marketing Forum, Tashkent Marketing Forum. Опыт предпринимательской деятельности на рынке Узбекистана 29 лет, с 1996 года.

Тема: Клиентский опыт

Евгения Соколова, основатель маркетингового бутик-агентства «Опыт Бренда» — Россия.

Евгения работает с компаниями, нацеленными на создание премиального продукта и сервиса. В маркетинге 17 лет. Из них пять лет работала с такими клиентами, как Cartier, Chanel, Breitling, Vacheron Constantin, Montblanc, Blancpain, Ulysse Nardin и другие.

Преподает брендинг в университете, член правления Ассоциации добросовестных маркетологов — Сколково. Спикер «Сурового Питерского», Tashkent Marketing Forum и других бизнес-форумов.

Тема: Актуальные вопросы брендинга

Павел Кудрявцев, соучередитель группы компания «Хорошая связь» — Россия. Благотворительный проект «Сдал Помог». За 22 годы мы построили самую большую федеральную сеть по продаже бу электроники и продали 90% сети своим же сотрудникам во франшизу, остальное открыли с внешними партнерами.

Тема: Вопросы операционной деятельности



На мастер-классе была представлена первая в Узбекистане Карта более 100 агентств, оказывающих маркетинговые услуги по 25 направлениям.

Вечером прошла торжественная церемония награждения премии Brand Awards International.

Мероприятие началось с увлекательного и вдохновляющего ABC шоу — коллекции рекламы лучших мировых брендов, победителей самых известных фестивалей и конкурсов.



Специальные награды премии за свои достижения получили партнеры премии:



KAPITALBANK

Лидер по доверию потребителей банковских услуг в Узбекистане в 2024 году.

Coca-Cola

За активное участие в социально-экономическом развитии Узбекистана в 2024 году.

MacCoffee

Лидер среди кофе 3 в 1 в Узбекистане в 2024 году.

За создание и развитие бренд-культуры в Узбекистане награды получили:



Caravan Group, Begim Perfume, Chustiy Group, DJ Piligrim.



Специальную номинацию «Прорыв года» по выбору жюри премии за самые впечатляющие достижения в 2024 году получили известные бренды Air Samarkand, Click, FLAVIS.

Обладатели наград премии Brand Awards International доступны на сайте bai-2024.marketing.uz



Генеральный партнер — KAPITALBANK.

