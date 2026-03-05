Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
Международная коммуникация: как не терять контроль над деталями при работе с иностранными партнерами
Бизнес

02.03.2026

Жибек Абдикерим — Chief Retail Officer SD Trade In, Head of sales and marketing Amiran, эксперт по развитию, маркетингу, PR и продажам, автор weproject.media. Недавно она рассказала о том, как сохранять доверие и репутацию в моменты кризиса. Сегодня Жибек делится опытом международных проектов и объясняет, как не терять контроль над деталями: какие правила коммуникации помогают сохранять доверие партнеров, как структурировать процессы и избегать недопониманий при работе с иностранными командами.



Жибек Абдикерим, Chief Retail Officer SD Trade In,Head of sales and marketing Amiran, эксперт по развитию, маркетингу, PR и продажам

Жибек Абдикерим

Международные проекты чаще ломаются не на стратегии, а на деталях. Разные ожидания по срокам, традиции переписки, манера принимать решения, чувствительность к тону. Поэтому коммуникация должна быть структурной, предсказуемой и уважительной.

Карта ролей и влияния

Кто инициатор, заказчик, пользователь, кто утверждает, кто юридический фильтр, финансовый фильтр, кто отвечает за безопасность. Например, вы общаетесь с менеджером проекта, но блокирует комплаенс. Если вы не видите комплаенс заранее, можете подумать, что партнер тянет время, хотя на самом деле он не может двигаться.

Правила времени

Таймзоны, окна ответов, скорость реакции, предпочтительные каналы. Например, если вы отвечаете раз в три дня, партнер может считать, что вы не контролируете процесс, и заложит риск в договор, сроки и цену.

Формат материалов

Одному рынку достаточно короткого резюме, другому нужен структурный документ, третьему — таблица рисков, четвертому — презентация для совета директоров. В международной среде важно не только что вы сказали, но и насколько материал можно использовать внутри компании партнера.

Подтверждение договоренностей письмом

После каждой встречи фиксируйте: что согласовано, что в работе, следующий шаг, ответственный человек, срок. Это снижает недопонимание почти до нуля и превращает коммуникацию в управляемый проект.

Единая терминология

Один словарь терминов и формулировок. Если вы называете одно и то же то платформой, то сервисом, то системой, партнер может сомневаться, что вы сами понимаете продукт и границы ответственности.

Уважение к культуре решения

Где-то ценят прямоту, где-то осторожность. Где-то спорят письменно, где-то только голосом. Где-то решения принимаются быстро, где-то любое решение проходит через несколько уровней согласования. Ваша задача не давить, а вести процесс так, чтобы партнеру было комфортно.

Спокойная сила в переговорах

Лучше честно сказать: «Уточним и вернемся завтра», чем дать быстрый ответ без уверенности. В международной среде смена позиции воспринимается как ненадежность.

Регулярные апдейты

Даже если нет финального результата, важно давать статус. Коротко, по делу, вовремя. Молчание трактуется как риск, и это снова отражается в условиях и сроках.

Точность обещаний

Нельзя обещать то, что не контролируется. Одно сорванное обещание оставляет репутационную метку далеко за пределами одного проекта, особенно в узких международных профессиональных кругах.

Единый пакет доверия

Краткое представление, факты, кейсы, контакты, ответы на частые вопросы. Партнер не должен собирать информацию по кусочкам. Чем проще ему защитить ваш проект внутри своей компании, тем быстрее процесс продвижения.

Управление конфликтом через факты и процесс

Фиксируйте, что именно не совпало, какие ожидания были, что меняется, какой новый срок, кто ответственный. Эмоции в международной среде редко помогают; помогает структура.

Предсказуемость как международный капитал доверия

Иностранцы ценят предсказуемость. Она строится на скорости, ясности и подтвержденных договоренностях. Это и есть ваш международный капитал доверия.

#работа #коммуникации #партнер #международныекомпании
