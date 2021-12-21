Metroid Dread стала лучшей игрой года по версии журнала Time

Издание Time выбрало Metroid Dread в качестве лучшей игры 2021-го. Эксклюзив Nintendo Switch действительно стал историческим событием, и речь не столько про игровое наполнение, сколько про долгую историю.

Работать над Metroid Dread начали еще в 2000-х, но потом проект свернули. Потенциальные игроки и эксперты не унимались и наделялись на возобновление разработки. И не зря: Nintendo вместе с испанской студией MercurySteam довели дело до конца. В итоге игра увидела свет 8 октября 2021 года.

Помимо Metroid Dread в топ-10 попали Inscryption, Forza Horizon 5, Chicory: A Colorful Tale, Hitman 3, Returnal, Halo Infinite, Deathloop, Sable и It Takes Two.

Источник: srsly.ru