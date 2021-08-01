Метеорологи ОАЭ начали вызывать дождь с помощью дронов

Национальный центр метеорологии в ОАЭ начал вызывать осадки при помощи дронов, стреляющих в облака лазерным лучом. Технологию протестировали уже в нескольких регионах страны, и несмотря на жару в 51°C и засушливый сезон, там пошел дождь.

Метеорологи запускают в воздух специальные дроны, которые стреляют лазерными лучами в облака, заряжая их электричеством. Заряд заставляет капли воды собираться вместе, становиться больше и падать на землю в виде осадков.

Технологию разработали ученые дубайской академии SANAD и Редингского университета в Великобритании.

В стране используют и другой способ стимулирования дождя, который носит название «технология засева облаков» и связан с запуском соляных ракет в облака с самолетов.

Синоптики, которые находятся в Абу-Даби, следят за показаниями погодных радаров. Как только они замечают кучево-дождевые облака, дают сигнал пилотам. Если наблюдается слабый восходящий воздушный поток, обычно сжигается 1-2 ракеты. Если есть мощный восходящий поток, сжигают 4-6 ракет.

Источник: incrussia.ru