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Медицинский туризм в Турции: 7 известных многопрофильных клиник
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14.05.2022

Медицинский туризм в Турции: 7 известных многопрофильных клиник

Рассказали о семи крупных медицинских центрах, ради которых иностранцы приезжают в Турцию.


Memorial Bahcelievler


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Больница международного класса в центре Стамбула. Здесь есть передовые технологии, выдающаяся команда врачей, а обслуживание ориентировано на пациента.

Центр входит в число комплексов с самым широким охватом направлений в мире. Сам проект был задуман и воплощен как один из лучших примеров современной архитектуры.

Миссия больницы — предоставление качественных медицинских услуг мирового уровня с соблюдением принципов уважения к людям и природе.


Anadolu Sağlık Merkezi

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Современная многопрофильная клиника в пригороде Стамбула. Охватывает широкий спектр заболеваний, в том числе неврологические, сердечно-сосудистые и онкологические.

Профессиональная команда лечащих врачей и медсестер прошла обучение в Европе и США. Есть сертификат Planetree International за работу по уходу за пациентами.

Клиника оснащена передовыми технологиями. Некоторые из них:
— гибридная операционная — залы, где одновременно могут использоваться передовые системы визуализации и медицинские устройства
— роботизированная хирургия — выполнение операций через небольшие отверстия с помощью системы «да Винчи».


American Hospital


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Госпиталь расположен в центре престижного района Нишанташи в Стамбуле.

Пациентам предоставляют медицинские услуги по более чем 38 направлениям. В больнице работает 671 врач. Медработники постоянно проходят квалификацию.

Service Line — это модель управления ухода за пациентами. Гибридная структура позволяет пациентам получать комфортное и эффективное обслуживание — от поступления до последующего наблюдения после выписки.

В больнице запустили проект Code Lotus под девизом: «Исцели себя». Здесь предлагают специально разработанные программы и семинары, которые могут посещать сотрудники, пациенты и все, кто плохо себя чувствует из-за давления и быстрого темпа жизни в современном мире.


Medipol Sağlık Grubu


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Это крупный оздоровительный комплекс с четырьмя больницами в Турции. Университетская больница — крупнейшая частная инвестиция в здравоохранение Турции. Основные направления: общая и сердечно-сосудистая хирургия, онкология и стоматологические больницы.

Привлекает внимание современной архитектурой, новейшими технологиями и передовым медицинским оборудованием.

Здесь отдают приоритет комфорту пациентов. Medipol принимает клиентов и их родственников в комфортной домашней обстановке. Все номера оснащены телевизорами, есть беспроводной интернет, предоставляется питание.


Emsey Hospital


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Это многопрофильная клиника в Стамбуле. Больница предоставляет пациентам качественное медицинское обслуживание, имеет сертификат международной аккредитации JCI. Здесь предлагают многопрофильный подход к уходу за пациентами со специализированными врачами и опытными специалистами в области здравоохранения. Персонал медицинского центра говорит на английском и русском языках.

Больница обеспечена передовыми медицинскими технологиями. Персонал постоянно проходит повышение квалификации. Диагностические и лечебные кабинеты оборудованы по современным стандартам. Больница преуспела в лапароскопическом удалении опухолей и психоонкологии.


Acibadem Altunizade


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Медицинское учреждение обладает уникальной инфраструктурой, новейшими технологиями и отличной командой врачей.

В клинике 14 операционных, в том числе уникальные гибридные залы. Новейшие технологии позволяют проводить исследования прямо во время операции. Благодаря этому повышается эффективность лечения. Клиенты защищены от развития осложнений и необходимости проведения повторного хирургического вмешательства.

Уникальная инфраструктура помогает врачам добиваться высоких результатов при проведении операций в таких областях, как нейрохирургия, кардиоваскулярная хирургия, ортопедия и отоларингология. Например, доктора имеют возможность проверить, полностью ли была удалена опухоль головного мозга во время операции, благодаря чему успех лечения достигает ста процентов.


Kolan Hospital


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Основной принцип больницы — постоянно следовать передовым технологиям и предоставлять пациентам лучшее и безопасное медицинское обслуживание.

В клинике делают упор на качество и удовлетворенность пациентов.

Центр оснащен всеми современными медицинскими приборами, укомплектован надежной командой врачей. Это контрактный деловой партнер Агентства социального обеспечения SGK.

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#путешествия #турция #врачи #медицина #стамбул
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.