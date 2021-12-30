Медицинская компания «Сбера» представила цифрового ИИ-помощника для врачей

Медицинская компания «Сбера» представила цифровой ИИ-сервис для врачей. Алгоритмы искусственного интеллекта в нем помогают докторам ставить верные диагнозы и определять способы лечения болезней.

Цифровой помощник «MDDC Доктор» включает в себя алгоритмы искусственного интеллекта, которые обрабатывают большие данные и помогают врачам в постановке диагнозов и определении методов лечения.

Помощник в частности может сопоставить решение, которое принял врач при диагностике заболевания, с медицинской базой данных, клинических стандартов, рекомендаций и назначений. Также сервис даст врачу возможность свериться с мировыми практиками при назначении лекарств.

Сервис «MDDC Доктор» устанавливается в виде плагина на рабочей станции врача — ему не нужно проходить специальное обучение для работы с программой.

Источник: rb.ru