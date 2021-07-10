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«Майор Гром» занял первое место среди фильмов по всему миру на Netflix
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Сегодня в 10:08

«Майор Гром» занял первое место среди фильмов по всему миру на Netflix

Во время российского проката фильм собрал 316 млн рублей при бюджете в 600 млн рублей.

Об успехе «Майора Грома» за рубежом рассказали представители «Кинопоиск HD», ссылаясь на данные сервиса Flix Patrol, который ежедневно собирает статистику по фильмам и сериалам на Netflix.

На старте 7 июля российская лента возглавила топ-10 фильмов на Netflix по всему миру. Если же рассматривать отдельно по странам, то «Майор Гром» лидирует в Бельгии, Чехии, Венгрии, Словакии, Испании и в ряде других регионов.
Netflix купил права на «Майора Грома» в мае 2021 года.

Источник: vc.ru

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