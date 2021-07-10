«Майор Гром» занял первое место среди фильмов по всему миру на Netflix

Об успехе «Майора Грома» за рубежом рассказали представители «Кинопоиск HD», ссылаясь на данные сервиса Flix Patrol, который ежедневно собирает статистику по фильмам и сериалам на Netflix.





На старте 7 июля российская лента возглавила топ-10 фильмов на Netflix по всему миру. Если же рассматривать отдельно по странам, то «Майор Гром» лидирует в Бельгии, Чехии, Венгрии, Словакии, Испании и в ряде других регионов.

Netflix купил права на «Майора Грома» в мае 2021 года.





Во время российского проката фильм собрал 316 млн рублей при бюджете в 600 млн рублей.