«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» — 3:2 в АПЛ

В матче 23 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сенсационно победил лидера чемпионата «Арсенал» со счетом 3:2 на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Ход матча и ключевые события:
«Арсенал» повел в счете после автогола Лисандро Мартинеса.
Брайан Мбему сравнял счет перед перерывом.
Патрик Доргу забил впечатляющий гол после перерыва, выведя «МЮ» вперед.
Микель Мерино восстановил равенство под занавес, но победу гостям принес мощный удар Маттеуса Куньи в концовке — 87 минута.
Последствия для таблицы:
Поражение «Арсенала» сократило преимущество лидера чемпионата над ближайшими преследователями до четырех очков, а «Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертую позицию.
Матч получился результативным и насыщенным событиями, с переломными моментами в обоих таймах, и стал одной из центральных игр тура в английской Премьер-лиге.
Фото: Associated Press