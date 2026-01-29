Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
logo
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» — 3:2 в АПЛ
Новости Центральной Азии и мира

26.01.2026

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» — 3:2 в АПЛ

В матче 23 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сенсационно победил лидера чемпионата «Арсенал» со счетом 3:2 на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Ход матча и ключевые события:

  • «Арсенал» повел в счете после автогола Лисандро Мартинеса.

  • Брайан Мбему сравнял счет перед перерывом.

  • Патрик Доргу забил впечатляющий гол после перерыва, выведя «МЮ» вперед.

  • Микель Мерино восстановил равенство под занавес, но победу гостям принес мощный удар Маттеуса Куньи в концовке — 87 минута.

Последствия для таблицы:

Поражение «Арсенала» сократило преимущество лидера чемпионата над ближайшими преследователями до четырех очков, а «Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертую позицию.

Матч получился результативным и насыщенным событиями, с переломными моментами в обоих таймах, и стал одной из центральных игр тура в английской Премьер-лиге.

Фото: Associated Press

#футбол #победители #арсенал #матч #манчестерюнайтед
